Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.

Таким образом дипломат отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова , который ранее сравнил сожительствующих с мужчинами женщин с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил , что специально использовал слово "проститутки", чтобы обратить внимание общества на эту "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Захарова обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде с "одной просьбой".

"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" - написала она в фейсбуке.

"Какое вам дело?"

Журналист Владимир Соловьев , в свою очередь, заявил, что не разделяет мнение Смирнова, однако осудил его критиков.

"Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник... Посмел. И посмеет еще не раз. И будет "глаголом жечь сердца людей" , — написал он в телеграм-канале.

Телеведущий поинтересовался, "по какой шкале" критики Смирнова пытаются поставить ему оценку.

"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника?" - поинтересовался он.

По мнению Соловьева, свобода слова подразумевает высказывание позиций, которые могут быть неблизки остальным.

"Набрасываение ладана на вентилятор"

Зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина назвала слова священнослужителя "оскорблением и бессовестными глупостями". По ее словам, Смирнов в очередной раз "хайпует" на громких заявлениях.

Как написала Пушкина в Telegram, подобное "набрасываение ладана на вентилятор" отрицательно сказывается на образе как протоиерея, так его сторонников.

Парламентарий добавила, что ей неприятно слушать такие высказывания. Пушкина обратила внимание, что сегодня в России даже политические структуры учатся признавать свои ошибки и извиняться.

Оскорбил и обидел женщин

В свою очередь, депутат Елена Вторыгина подчеркнула, что своими словами протоиерей Смирнов оскорбил и обидел женщин.

В комментарии РИА Новости она сказала, что тоже не приветствует сожительство. По ее мнению, узаконенный брак дает женщинам "защиту себя и будущих детей".

При этом Вторыгина заметила, что сегодня многие не вступают брак, так как мужчины не хотят делать женщинам предложение.