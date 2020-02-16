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Религия и мировоззрение
2020-02-16T22:35+0300
https://ria.ru/20200216/1564851600.html
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
https://cdn21.img.ria.ru/images/155218/96/1552189635_0:1522:2048:2674_1036x0_80_0_0_76da0b92724646b48275e5b10c6a0fc2.jpg
РИА Новости

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

22:33 16.02.2020 (обновлено: 22:35 16.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Таким образом дипломат отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова, который ранее сравнил сожительствующих с мужчинами женщин с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал слово "проститутки", чтобы обратить внимание общества на эту "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.
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Захарова обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде с "одной просьбой".
"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" - написала она в фейсбуке.

"Какое вам дело?"

Журналист Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что не разделяет мнение Смирнова, однако осудил его критиков.

"Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник... Посмел. И посмеет еще не раз. И будет "глаголом жечь сердца людей" , — написал он в телеграм-канале.

Телеведущий поинтересовался, "по какой шкале" критики Смирнова пытаются поставить ему оценку.
"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника?" - поинтересовался он.
По мнению Соловьева, свобода слова подразумевает высказывание позиций, которые могут быть неблизки остальным.
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"Набрасываение ладана на вентилятор"

Зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина назвала слова священнослужителя "оскорблением и бессовестными глупостями". По ее словам, Смирнов в очередной раз "хайпует" на громких заявлениях.
Как написала Пушкина в Telegram, подобное "набрасываение ладана на вентилятор" отрицательно сказывается на образе как протоиерея, так его сторонников.
Парламентарий добавила, что ей неприятно слушать такие высказывания. Пушкина обратила внимание, что сегодня в России даже политические структуры учатся признавать свои ошибки и извиняться.

Оскорбил и обидел женщин

Протоиерей Дмитрий Смирнов
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
В свою очередь, депутат Елена Вторыгина подчеркнула, что своими словами протоиерей Смирнов оскорбил и обидел женщин.
В комментарии РИА Новости она сказала, что тоже не приветствует сожительство. По ее мнению, узаконенный брак дает женщинам "защиту себя и будущих детей".
При этом Вторыгина заметила, что сегодня многие не вступают брак, так как мужчины не хотят делать женщинам предложение.
Как считает депутат, нельзя "загнать" россиян в загс, используя оскорбления. Вместо этого необходимо заново прививать людям уважение к традиционным ценностям. В этом случае мужчины и женщины будут сами вступать в брак, "потому что это правильно".
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал рак "наказанием для общества"
318121952
Обсудить 22
Религия и мировоззрениеЕлена ВторыгинаВладимир Соловьев (телеведущий)Оксана ПушкинаГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Дипломату стыдно не знать, что официально и юридически не существует словосочетание "гражданский брак". Мужчина - сожитель, женщина - сожительница. Всё. Точка
16 февраля, 23:00
IFIrina Fed
136020012
Смирнов обращается с упреком ко всем а не только к верующим поэтому отмазка Соловьева не годится.А вообще за такие слова можно и отгрести.
16 февраля, 23:11
апандрей попша
271103619
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