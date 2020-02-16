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На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев
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РИА Новости

На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев

22:24 16.02.2020 (обновлено: 22:25 16.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonПерсонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии, сообщил в эфире телеканала CBS News директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Ранее сообщалось, что сотрудники госдепартамента и представители других ведомств США в Японии в воскресенье начали эвакуацию американцев с борта лайнера Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса.
"Сорок из них заразились. Они никуда не поедут. Они отправятся в больницы в Японии. Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Других сразу же эвакуируют на базы ВВС в США", - заявил Фаучи.
При этом сам канал отмечает, что заражение коронавирусом зафиксировано у более чем 40 американцев.
Вирусолог добавил, что, пассажиров, у которых во время полета проявятся симптомы заболевания, отделят от остальных. Как только пассажиры судна вернутся в США, их поместят на двухнедельный карантин.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

У россиян коронавируса не выявили.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не называет ситуацию с коронавирусом "глобальной пандемией", однако это может произойти, "если сдерживание (коронавируса - ред.) не будет более успешным, чем сейчас".
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Йокогаму, находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом. Всего на борту около 400 граждан США.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗСШАВ мире
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