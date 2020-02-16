На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев

Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Медики зафиксировали заражение Медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии, сообщил в эфире телеканала CBS News директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ранее сообщалось, что сотрудники госдепартамента и представители других ведомств США в Японии в воскресенье начали эвакуацию американцев с борта лайнера Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса.

"Сорок из них заразились. Они никуда не поедут. Они отправятся в больницы в Японии. Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Других сразу же эвакуируют на базы ВВС в США", - заявил Фаучи.

При этом сам канал отмечает, что заражение коронавирусом зафиксировано у более чем 40 американцев.

Вирусолог добавил, что, пассажиров, у которых во время полета проявятся симптомы заболевания, отделят от остальных. Как только пассажиры судна вернутся в США, их поместят на двухнедельный карантин.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не называет ситуацию с коронавирусом "глобальной пандемией", однако это может произойти, "если сдерживание (коронавируса - ред.) не будет более успешным, чем сейчас".