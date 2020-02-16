Вернувшихся с лайнера Westerdam россиян могут направить в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Троих россиянок, вернувшихся с круизного судна Westerdam в Санкт-Петербург, могут направить в инфекционную больницу для полного обследования только в случае появления у них первых признаков ОРВИ, сообщили РИА Новости в городском Управлении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что первые трое из семи россиян c лайнера вернулись из Пномпеня в Петербург. Круизное судно Westerdam прибыло в Камбоджу 13 февраля после отказа в заходе в порты пяти стран из-за опасений, связанных с коронавирусом.
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"Если симптомов ОРВИ у них обнаружено не будет, то они будут наблюдаться медиками по месту регистрации. При появлении первых признаков ОРВИ будут направлены в инфекционный стационар для полного обследования", - сказала собеседница агентства.
Пассажиры лайнера Westerdam начали сходить на берег в порту Сиануквиль 14 февраля. Из Сиануквиля их доставляют в Пномпень, откуда они вылетают регулярными и чартерными рейсами в страны гражданства. Все путешествие с борта судна до дома каждому пассажиру оплачивает американская компания-оператор круиза. На сайте компании размещено заявление, в котором говорится, что каждому пассажиру также возмещена стоимость круиза и открыт 100-процентный кредит на следующий круиз. Более половины из 1455 пассажиров круизного судна составляли граждане США, также на борту было много пассажиров из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Россиян на судне было восемь: три женщины из Санкт-Петербурга, семья из четырех человек из Москвы и одна россиянка, входящая в экипаж лайнера. Всего в составе экипажа круизного судна 802 человека.
С момента захода в Гонконг, который спровоцировал подозрения в наличии инфекции на судне, прошло ровно 14 дней до схода пассажиров на берег в Камбодже: международно-принятый срок карантина, равный среднему инкубационному периоду коронавируса.
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