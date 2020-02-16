Косачев оценил перспективы ливийского урегулирования

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Перемирие в Перемирие в Ливии не может гарантировать ни одна из сторон урегулирования, хотя усилия в этом направлении необходимо продолжать, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Ранее заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что перемирие в Ливии висит на волоске, а экономическая ситуация ухудшается.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии заявил о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, и отметил, что они не останутся безнаказанными. Министр также призвал ЕС принять решение по контролю за эмбарго в Ливии, наблюдение должно идти одновременно за поставками вооружений по воде, суше и воздуху.

"Перемирие в Ливии в условиях жесткости (а в чем-то и жестокости) существующего между сторонами конфликта изначально трудно было считать твердо гарантированным. Поэтому если у кого-то и были иллюзии по поводу достижений столь громко "отпиаренной" европейцами и особенно немцами конференции по Ливии в Берлине 19 января, то, полагаю, слова представителя ООН должны несколько отрезвить чрезмерных оптимистов", - сказал Косачев.

Вместе с тем, по его словам, это не значит, что следует опустить руки и не продолжать усилий. "Просто усилия должны быть реально направлены на достижение прочных договоренностей между сторонами конфликта, а не на решение каких-то собственных задач посредников и иных третьих сторон", - убеждён сенатор.

Что касается оружейного эмбарго, сказал глава комитета СФ, к которому кто-то пытается свести чуть ли не суть всех существующих проблем в Ливии, либо обвинить третьи стороны в подогревании конфликта, то, безусловно, отследить все факты нарушения запрета - крайне сложная миссия. "При этом сама же Стефани Уильямс признала факт наличия в Ливии уже большого количества оружия, в том числе передового, что представляет собой угрозу для регионального мира и безопасности", - напомнил Косачев.

Он признал, что ограничить пополнение арсеналов сторон, безусловно, важно, однако, заявил парламентарий, без политического процесса ничего не изменится – "война будет продолжаться, и оружие так или иначе найдут – иначе бы мы все давно оставили бы тех же террористов в Сирии и в других странах без средств ведения войн".