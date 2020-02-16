В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре

Тела 26-летней женщины и ее 4-летнего сына были обнаружены 15 февраля после пожара в доме, расположенном в одном из садоводческих массивов Кингисеппского района Ленинградской области.

"По версии следствия, мать с ребенком находились в указанном садоводстве в гостях у ее знакомого, 35-летнего мужчины. Пожар возник в вечернее время 14 февраля, когда хозяин дома и его гости улеглись спать. Мужчина смог выбраться из горящего дома. С ожогами различных частей тела он доставлен в медицинское учреждение. Женщину с ребенком спасти не удалось", - говорится в сообщении.