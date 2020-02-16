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В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре
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РИА Новости

В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре

19:03 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Женщина и четырехлетний ребенок погибли при пожаре в доме в одном из садоводств Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Тела 26-летней женщины и ее 4-летнего сына были обнаружены 15 февраля после пожара в доме, расположенном в одном из садоводческих массивов Кингисеппского района Ленинградской области.
"По версии следствия, мать с ребенком находились в указанном садоводстве в гостях у ее знакомого, 35-летнего мужчины. Пожар возник в вечернее время 14 февраля, когда хозяин дома и его гости улеглись спать. Мужчина смог выбраться из горящего дома. С ожогами различных частей тела он доставлен в медицинское учреждение. Женщину с ребенком спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
В настоящее время устанавливаются причины пожара, назначен комплекс судебных экспертиз.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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