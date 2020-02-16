"По-человечески": таксист приютил обманутую блокадницу

В годы блокады Ленинграда Александра Ильинична потеряла сына. После войны умер муж и женщина вернулась на свою историческую родину в Северную Осетию. В лице Рамиза Алиева она обрела сына, который просто не смог оставить одинокого пожилого человека без помощи и взял блокадницу в свою семью.