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"По-человечески": таксист приютил обманутую блокадницу
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РИА Новости
"По-человечески": таксист приютил обманутую блокадницу
Ветеран Великой Отечественной войны Александра Левченко на старости лет осталась без крова. Обманным путем ее лишили квартиры и женщину приютил таксист.
2020-02-16T18:58+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83965107&type=mp4
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PT2M34S

"По-человечески": таксист приютил обманутую блокадницу

18:58 16.02.2020
1597
Ветеран Великой Отечественной войны Александра Левченко на старости лет осталась без крова. Обманным путем ее лишили квартиры и женщину приютил таксист.
В годы блокады Ленинграда Александра Ильинична потеряла сына. После войны умер муж и женщина вернулась на свою историческую родину в Северную Осетию. В лице Рамиза Алиева она обрела сына, который просто не смог оставить одинокого пожилого человека без помощи и взял блокадницу в свою семью.
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Республика Северная Осетия - АланияЛенинградОбщество - ВидеоВидео
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