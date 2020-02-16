МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует: 17 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25-28 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре не парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, где кровля слабо закреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с деревьями, трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.