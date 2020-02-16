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МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

17:36 16.02.2020 (обновлено: 23:46 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду ожидается в Санкт-Петербурге с понедельник, сообщает городское управление МЧС России.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует: 17 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25-28 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ведомство призывает горожан быть внимательными и осторожными.
МЧС рекомендует при сильном ветре не парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, где кровля слабо закреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с деревьями, трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.
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ПогодаМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургОбщество
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