В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в воскресенье около 11 утра. К сотрудникам патрульно-постовой службы за помощью обратились прохожие. Они сообщили, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова.
"Двадцатидевятилетний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего. Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег", - говорится в сообщении.
Медики оказали первую помощь 23-летнему пострадавшему и сотруднику полиции. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.