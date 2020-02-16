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В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед
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РИА Новости

В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед

17:21 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в воскресенье около 11 утра. К сотрудникам патрульно-постовой службы за помощью обратились прохожие. Они сообщили, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова.
"Двадцатидевятилетний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего. Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег", - говорится в сообщении.
Медики оказали первую помощь 23-летнему пострадавшему и сотруднику полиции. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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