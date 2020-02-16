В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед

Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в воскресенье около 11 утра. К сотрудникам патрульно-постовой службы за помощью обратились прохожие. Они сообщили, что мужчина упал с Ново-Конюшенного моста и провалился под лед на канале Грибоедова.

"Двадцатидевятилетний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего. Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег", - говорится в сообщении.