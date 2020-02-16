Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Состояние выходца из России Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes

Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этих результатах сообщат на следующей неделе.

По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30 процентов, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов.