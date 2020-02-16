Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T20:38+0300
https://ria.ru/20200216/1564845266.html
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
https://cdn21.img.ria.ru/images/155280/57/1552805798_0:104:3072:1832_1036x0_80_0_0_81b06e9c3826d3f35791533e0c7f2712.jpg
РИА Новости

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

17:09 16.02.2020 (обновлено: 20:38 16.02.2020)
85422
© Getty Images for TechCrunch/Kimberly WhiteСооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
© Getty Images for TechCrunch/Kimberly White
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этих результатах сообщат на следующей неделе.
По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30 процентов, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов.
В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов.
Доллары США
10 января, 00:44
В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes
1293233945306
Обсудить 23
Николай СторонскийРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А злословят, что у нас все плохо! А оно вона как Россия с колен встает, как растет благосостояние россиян - не удержишь. Горжусь страной!)
16 февраля, 17:36
big_medved
3674218047
Ключевое слово - выходец из России . А бизнес имеет и налоги он платит на Западе .
16 февраля, 17:52
freizdorf
12561313
Рекомендуем
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Капкейки
В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Банковские карты
ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Коктейли
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Танки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния