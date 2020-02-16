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Российский посол рассказал о кампании по искажению истории в Польше
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РИА Новости

Российский посол рассказал о кампании по искажению истории в Польше

16:56 16.02.2020 (обновлено: 16:57 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
ПЕНЕНЖНО (Польша), 16 фев - РИА Новости. Польские власти усилили кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы СССР в Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.
В воскресенье российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно. Здесь до недавнего времени находился памятник военачальнику. Он был снесен в 2015 году.
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"Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И как всегда, по мере приближения памятной даты усиливается и кампания по переписыванию и фальсификации истории, девальвированию нашей победы", - сказал посол.
"По мере приближения 9 мая эта кампания будет нарастать, но мы к этому готовы. У нас есть уверенность в нашей правоте", - добавил он.
При этом он обратил внимание на то, что польские власти часто забывают даже о датах освобождения своих городов от фашистов. "Сейчас одна за другой наступают годовщины освобождения польских территорий. 17 января было 75-летие освобождения Варшавы. Естественно мы наблюдаем за тем, как отмечаются эти даты. В отличие от Варшавы, в Кракове 75-летие освобождения города 18 января отметили городские власти, воздали почести на захоронении наших военнослужащих. Где-то эту дату вспоминают как должно, где-то стараются забыть и затушевать реальные исторические факты освобождения", - сказал Андреев.
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При этом он отметил, что официальная Варшава, трактуя исторические события, забывает о том, что именно благодаря Красной армии существует современная Польша. "Сейчас принято говорить так, что, да, Красная армия освободила Польшу от гитлеровской оккупации, но при этом это не было освобождение как таковое, потому что советские войска, мол, не могли принести Польше и другим странам Европы свободу, потому что якобы советские солдаты сами были не свободными, имея в виду что в Советском Союзе тогда существовал не демократический строй, и, мол, что после гитлеровской оккупации сюда пришло другое, советское, доминирование. Что, дескать, СССР навязал странам Восточной Европы свои чуждые порядки. Такая трактовка игнорирует один основополагающий факт: если бы не победа Красной армии, Советского Союза в Великой Отечественной войне, этих стран просто не было бы на карте", - сказал посол.
"От нашей Победы начался дальнейший путь восстановления и развития этих стран. Так просто вычеркивать из своей истории страницы, которые чем-то вам не нравятся в данный конкретный момент, исходя из нынешних политических воззрений, конъюнктуры, политкорректности, мы считаем неправомерным. В нашей истории были разные периоды, но мы считаем, что это все это наша история со всеми ее хорошими и не очень хорошими страницами. Их нужно знать, помнить, делать из них выводы и не отрекаться от них ни при каких обстоятельствах", - заключил он.
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Касаясь состояния дел в Польше с памятниками солдатам-освободителям, Андреев констатировал, что "принципиально ничего не меняется".
"Отношение к памятникам польских властей остается без изменений. Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период. И на этом основании по-прежнему с точки зрения официальных властей подлежат сносу", - сказал он.
При этом посол подтвердил позицию российской стороны о том, что возможность переноса памятников на новые места не рассматривается. "Мы изначально обозначили свою позицию о том, что памятники должны стоять там, где они стояли изначально в честь тех событий, которые там происходили, и людей, которые совершали свои подвиги", - сказал он.
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"Поэтому переносить куда-либо памятник, поставленный на месте гибели генерала Черняховского просто бессмысленно. Мы изначально сказали, что для нас это место остается мемориальным, это место, где погиб самый молодой командующий фронтом (на момент гибели Ивану Черняховскому было 37 лет – ред.). Мы будем приезжать сюда, чтобы отдать почести нашему выдающемуся военачальнику, вне зависимости от того, есть тут памятник или нет", - заключил посол.
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Сергей Андреев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)ПольшаРоссияВ мире
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