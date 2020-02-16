Трое из семи россиян с судна Westerdam в Камбодже вернулись на родину

"Пятнадцатого февраля с.г. в 23:05 по местному времени группа из трёх российских граждан с круизного лайнера "MS Westerdam" вылетела из г. Пномпень в г. Санкт-Петербург", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook .

Пассажиры лайнера Westerdam начали сходить на берег в порту Сиануквиль 14 февраля. Из Сиануквиля их доставляют в Пномпень, откуда они вылетают регулярными и чартерными рейсами в страны гражданства. Все путешествие с борта судна до дома каждому пассажиру оплачивает американская компания-оператор круиза. На сайте компании размещено заявление, в котором говорится, что каждому пассажиру также возмещена стоимость круиза и открыт 100-процентный кредит на следующий круиз. Более половины из 1455 пассажиров круизного судна составляли граждане США, также на борту было много пассажиров из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Россиян на судне было восемь: три женщины из Санкт-Петербурга, семья из четырех человек из Москвы и одна россиянка, входящая в экипаж лайнера. Всего в составе экипажа круизного судна 802 человека.