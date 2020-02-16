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Трое из семи россиян с судна Westerdam в Камбодже вернулись на родину
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РИА Новости

Трое из семи россиян с судна Westerdam в Камбодже вернулись на родину

16:41 16.02.2020 (обновлено: 16:45 16.02.2020)
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© REUTERS / StringerПассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
© REUTERS / Stringer
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первые трое из семи россиян, находившиеся на борту круизного судна Westerdam в Камбодже, которое прибыло 13 февраля в эту страну после отказа в заходе в порты пяти стран из-за опасений, связанных с коронавирусом, вернулись из Пномпеня в Санкт-Петербург, сообщает российское посольство в стране.

"Пятнадцатого февраля с.г. в 23:05 по местному времени группа из трёх российских граждан с круизного лайнера "MS Westerdam" вылетела из г. Пномпень в г. Санкт-Петербург", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

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Также в посольстве добавили, что сотрудники консульского отдела оказали соотечественникам необходимую помощь и проводили их в аэропорт столицы Камбоджи.
Пассажиры лайнера Westerdam начали сходить на берег в порту Сиануквиль 14 февраля. Из Сиануквиля их доставляют в Пномпень, откуда они вылетают регулярными и чартерными рейсами в страны гражданства. Все путешествие с борта судна до дома каждому пассажиру оплачивает американская компания-оператор круиза. На сайте компании размещено заявление, в котором говорится, что каждому пассажиру также возмещена стоимость круиза и открыт 100-процентный кредит на следующий круиз. Более половины из 1455 пассажиров круизного судна составляли граждане США, также на борту было много пассажиров из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Россиян на судне было восемь: три женщины из Санкт-Петербурга, семья из четырех человек из Москвы и одна россиянка, входящая в экипаж лайнера. Всего в составе экипажа круизного судна 802 человека.
С момента захода в Гонконг, который спровоцировал подозрения в наличии инфекции на судне, прошло ровно 14 дней до схода пассажиров на берег в Камбодже: международно-принятый срок карантина, равный среднему инкубационному периоду коронавируса.
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Новости - ТуризмСанкт-ПетербургРаспространение нового коронавирусаКамбоджаРоссияВ мире
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