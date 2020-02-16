У супругов из Израиля на лайнере Diamond Princess нашли коронавирус

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме

Еще одного гражданина Израиля проверяют на наличие вируса.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере 355 человек заразились коронавирусом.

"Как сообщили сегодня утром власти Японии, у двоих израильтян, находящихся среди пассажиров лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Японии, положительный результат анализа на коронавирус нового типа. Они находятся в умеренном состоянии", - говорится в заявлении пресс-службы израильского минздрава.

Речь идёт о супругах, отмечает минздрав. Заразившихся израильтян перевели в больницу. Израильские власти намерены прислать в Японию врача-специалиста, который будет сопровождать израильтян во время медицинских процедур и осуществлять контакты с медиками и другими учреждениями в Японии.

Израиль также ведет переговоры с властями Японии о возможности эвакуации на родину остальных израильтян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Уже достигнута договоренность со страховыми компаниями об организации специального чартерного рейса для их доставки в Израиль, говорится в сообщении минздрава.