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Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео
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РИА Новости

Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео

13:03 16.02.2020 (обновлено: 16:59 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПетр Павленский
Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Петр Павленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Подруга Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео якобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Франции Бенжамена Гриво, задержана в рамках расследования дела о вмешательстве в личную жизнь, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что девушка была помещена под стражу за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение без согласия лица материалов сексуального характера".
По данным телеканала, именно ей приходили видеосообщения, якобы отправленные Гриво.
В пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Ответственность за размещение этих материалов взял на себя получивший убежище во Франции российский художник-акционист Петр Павленский.
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На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены фрагменты переписки, видео сексуального характера, на которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждает, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял молодой девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на защите семейных ценностей.
В субботу Гриво подал жалобу в связи с "вмешательством в личную жизнь", было начато следствие.
Сам Павленский был задержан в субботу вечером по другому делу — за "причинение вреда в составе банды опасным способом". По данным французских СМИ, речь идет о драке, в которой акционист принимал участие накануне Нового года.
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Обсудить 18
Петр ПавленскийФранцияПариж
Популярные комментарии
Сами змею на груди пригрели. Теперь ее яд вкусите.
16 февраля, 13:12
Alex Rich
6650000
Тогда и видео опубликуйте. Конечно, если оно не про отношения меньшинств. Я не для себя спрашиваю, друг интересуется.
16 февраля, 13:18
Naum Vygodsky
8582001
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