Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео

ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Подруга Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео якобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Франции Бенжамена Гриво, задержана в рамках расследования дела о вмешательстве в личную жизнь, сообщает телеканал Подруга Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео якобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Франции Бенжамена Гриво, задержана в рамках расследования дела о вмешательстве в личную жизнь, сообщает телеканал BFMTV

Отмечается, что девушка была помещена под стражу за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение без согласия лица материалов сексуального характера".

По данным телеканала, именно ей приходили видеосообщения, якобы отправленные Гриво.

В пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Ответственность за размещение этих материалов взял на себя получивший убежище во Франции российский художник-акционист Петр Павленский.

На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены фрагменты переписки, видео сексуального характера, на которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждает, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял молодой девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на защите семейных ценностей.

В субботу Гриво подал жалобу в связи с "вмешательством в личную жизнь", было начато следствие.