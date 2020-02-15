СМИ сообщили о задержании художника-акциониста Павленского в Париже

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист Российский художник-акционист Петр Павленский , который, как он утверждает, стоял за публикацией интимных видео с якобы участием экс-кандидата от президентской партии Франции на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво, был задержан в субботу во французской столице, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Ранее Павленский сообщил, что сайт, на котором были выложены интимные видеозаписи, был заблокирован. При этом он заверил, что работа интернет-ресурса будет восстановлена.

Канал отмечает, что Павленского задержали во второй половине дня в Париже. Источник в полиции заявил BFMTV, что правоохранители разыскивали его со 2 января за "причинение вреда в составе банды опасным способом".

По информации газеты Parisien , Павленского, с которым была девушка, задержали на выходе из отеля в 16 округе французской столицы за участие в драке, которая произошла в канун Нового года. Полиция, по информации издания, разыскивала его с 31 декабря. Сообщается, что речь идет о жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко.

Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа подтверждает, что художник находится в полиции в рамках расследования насильственных действий 31 декабря, задержание не связано с публикацией видеозаписей. Дело было открыто за "умышленное причинение насилия с применением оружия", сообщает агентство.

Второй день главной темой французских СМИ является отказ Гриво от участия в выборах из-за публикации интимных видео. Ранее получивший политубежище во Франции Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на ресурс, где были выложены интимные видео и фрагменты переписки, на которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждает, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на защите семейных ценностей.