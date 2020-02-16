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Израиль отменил послабления для сектора Газа после запуска ракет
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РИА Новости

Израиль отменил послабления для сектора Газа после запуска ракет

12:21 16.02.2020 (обновлено: 12:53 16.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в секторе Газа
Люди на одной из улиц в секторе Газа
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Люди на одной из улиц в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Израильские власти после обстрела юга страны из сектора Газа отменили согласованные ранее послабления для жителей анклава, сообщил координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун.
"После запуска ракет и продолжения запуска воздушных шаров из сектора Газа решено отменить гражданские шаги, которые планировалось осуществить в этом секторе, включая увеличение разрешённой зоны рыболовства, выдачи 500 торговых разрешений и ввоз цемента", - написал Абу Рукун в своём Twitter.
Координатор отметил, что дальнейшая политика будет определяться исходя из оперативной оценки ситуации.
Вечером в субботу две ракеты были выпущены из палестинского анклава по израильской территории. Сигналы о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля.
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Об отмене разрешений всего через один день после выдачи сообщил также палестинский профсоюза рыбаков.
"Сегодня утром, спустя всего один день, Израиль отменил разрешение увеличить рыболовную зону у берегов сектора Газа до 15 морских миль. Рыболовная зона вновь сокращена до девяти морских миль", - сообщил РИА Новости председатель профсоюза рыбаков, Низар Айяш.
В соответствии с соглашениями, заключёнными в Осло, Израиль контролирует район рыболовства в море сектора Газа. Власти Газы считают, что Израиль использует район рыболовства как средство давления на палестинцев в периоды эскалации.
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