Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Касательно сирен, прозвучавших несколько минут назад, армия выявила запуск двух ракет из сектора в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
17 января, 01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля.