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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6
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РИА Новости

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6

12:20 16.02.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье в 18.35 (10.35 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 49.3 градуса северной широты и 155,5 градуса восточной долготы – в 56 километрах восточнее необитаемого острове Онекотан на севере Курильской гряды. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, жители не сообщали о подземных толчках.
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Российская академия наукЮжно-СахалинскПроисшествия
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