На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье в 18.35 (10.35 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 49.3 градуса северной широты и 155,5 градуса восточной долготы – в 56 километрах восточнее необитаемого острове Онекотан на севере Курильской гряды. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, жители не сообщали о подземных толчках.