На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6

"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье в 18.35 (10.35 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 49.3 градуса северной широты и 155,5 градуса восточной долготы – в 56 километрах восточнее необитаемого острове Онекотан на севере Курильской гряды. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.