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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
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РИА Новости

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

11:27 16.02.2020 (обновлено: 14:40 16.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.

"Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать ее при помощи подручных средств, впоследствии также спрыгнув в воду. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Для поисков на место были направлены водолазы.
"В 02:25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу", — сообщает ведомство.
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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