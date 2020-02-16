В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.
"Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать ее при помощи подручных средств, впоследствии также спрыгнув в воду. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Для поисков на место были направлены водолазы.
"В 02:25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу", — сообщает ведомство.