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МИД Ирана назвал удары арабской коалиции в Йемене подлым преступлением
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РИА Новости

МИД Ирана назвал удары арабской коалиции в Йемене подлым преступлением

11:02 16.02.2020
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© REUTERS / Ali OwidhaРазрушения в результате ракетного удара в городе Мариб, Йемен
Разрушения в результате ракетного удара в городе Мариб, Йемен
© REUTERS / Ali Owidha
Разрушения в результате ракетного удара в городе Мариб, Йемен
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Удары арабской коалиции в Йемене с десятками жертв и раненых являются подлым военным преступлением, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее йеменское агентство SABA со ссылкой на источник в местных органах безопасности сообщило, что около 40 мирных жителей погибли и получили ранения в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена в результате ударов саудовской авиации.
"За последние несколько лет неоднократно мы наблюдали, как силы коалиции во главе с Саудовской Аравией и их союзников, терпя позорные поражения на военном фронте, переходят к подлым убийствам женщин, детей и гражданский лиц", - сказал Мусави.
По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, атака в провинции Эль-Джауф является "одним из десятков примеров военных преступлений" коалиции.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
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Аббас МусавиМИД ИранаЙеменВ мире
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