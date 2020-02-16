МИД Ирана назвал удары арабской коалиции в Йемене подлым преступлением

"За последние несколько лет неоднократно мы наблюдали, как силы коалиции во главе с Саудовской Аравией и их союзников, терпя позорные поражения на военном фронте, переходят к подлым убийствам женщин, детей и гражданский лиц", - сказал Мусави.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, атака в провинции Эль-Джауф является "одним из десятков примеров военных преступлений" коалиции.

В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.