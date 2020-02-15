Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T12:25+0300
https://ria.ru/20200215/1564815652.html
СМИ: в Йемене около 40 человек погибли при ударах саудовской авиации
https://cdn25.img.ria.ru/images/150551/46/1505514609_0:121:2109:1307_1036x0_80_0_0_7b39aa2d66cd9d6129ad5f9afe29e20b.jpg
РИА Новости

СМИ: в Йемене около 40 человек погибли при ударах саудовской авиации

12:25 15.02.2020
385
© AP PhotoЙемен
Йемен
© AP Photo
Йемен . Архивное фото
КАИР, 15 фев - РИА Новости. Около 40 мирных жителей погибли и получили ранения в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена в результате ударов саудовской авиации, сообщает йеменское агентство SABA в субботу со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
Нападению подверглись люди, собравшиеся вокруг обломков сбитого в пятницу хуситами истребителя арабской коалиции, уточнил источник.
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
Вчера, 00:47
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
"Авиация агрессора совершила несколько рейдов на место крушения самолета, в то время как там находились люди, это привело к гибели и ранению десятков человек, большинство из которых - женщины и дети", - сообщил источник.
По предварительным данным, в результате серии ударов общее число погибших и раненых "возросло до 40", пострадавших доставляют в госпитали столицы Саны, передает агентство.
В пятницу правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что сбили ракетой земля-воздух истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.
Йемен
13 февраля, 01:13
Йемен обвинил хуситов в сокращении гумпомощи от ряда стран и ООН
Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции не понесла существенных потерь.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
104204
Обсудить 0
Ансар АллаСаудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
На востоке Афганистана восемь человек погибли при авиаударе
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО не намерена уходить из Афганистана
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия продолжила наступление в провинциях Идлиб и Алеппо
Мюнхенская конференция по безопасности
Компартия Китая представляет опасность для Запада, заявил Помпео
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф и Пристайко обсудили катастрофу с украинским самолетом
Мусор в воде
Эксперт: порты стали серьезно относиться к проблеме загрязнения океана
Солдаты правительственных войск Мали
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал решение сената США по "иранской" резолюции
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР
Марк Эспер
США призвали разрабатывать альтернативы китайским технологиям 5G
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе
Сотрудник полиции
Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния