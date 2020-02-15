СМИ: в Йемене около 40 человек погибли при ударах саудовской авиации

КАИР, 15 фев - РИА Новости. Около 40 мирных жителей погибли и получили ранения в провинции Эль-Джауф на северо-западе Около 40 мирных жителей погибли и получили ранения в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена в результате ударов саудовской авиации, сообщает йеменское агентство SABA в субботу со ссылкой на источник в местных органах безопасности.

Нападению подверглись люди, собравшиеся вокруг обломков сбитого в пятницу хуситами истребителя арабской коалиции, уточнил источник.

"Авиация агрессора совершила несколько рейдов на место крушения самолета, в то время как там находились люди, это привело к гибели и ранению десятков человек, большинство из которых - женщины и дети", - сообщил источник.

По предварительным данным, в результате серии ударов общее число погибших и раненых "возросло до 40", пострадавших доставляют в госпитали столицы Саны, передает агентство.

В пятницу правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что сбили ракетой земля-воздух истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.

Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции не понесла существенных потерь.