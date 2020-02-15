СМИ: в Йемене около 40 человек погибли при ударах саудовской авиации

Нападению подверглись люди, собравшиеся вокруг обломков сбитого в пятницу хуситами истребителя арабской коалиции, уточнил источник.
"Авиация агрессора совершила несколько рейдов на место крушения самолета, в то время как там находились люди, это привело к гибели и ранению десятков человек, большинство из которых - женщины и дети", - сообщил источник.
По предварительным данным, в результате серии ударов общее число погибших и раненых "возросло до 40", пострадавших доставляют в госпитали столицы Саны, передает агентство.
В пятницу правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что сбили ракетой земля-воздух истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.
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Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции не понесла существенных потерь.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.