У прибывших из Китая граждан Казахстана коронавирус не обнаружили

Спецслужбы аэропорта Алма-Аты у самолета с прибывшими из Китая пассажирами

Спецслужбы аэропорта Алма-Аты у самолета с прибывшими из Китая пассажирами

© Sputnik / Тимур Батыршин Спецслужбы аэропорта Алма-Аты у самолета с прибывшими из Китая пассажирами

АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Прибывшие из Прибывшие из Китая казахстанцы выписаны из стационара после трехдневного карантина, коронавирус у них не обнаружен, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Алма-Аты

Ранее министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что 13 февраля в международный аэропорт Алма-Аты прибыл рейс из Китая с 211 пассажирами на борту (171 гражданин Казахстана и 40 граждан Киргизии). Казахстанцы были госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу Алма-Аты с соблюдением всех требований инфекционного контроля, 40 граждан Киргизии доставили в Бишкек.

"Сегодня транспортированные граждане Республики Казахстан, прибывшие из КНР 13 февраля, выписаны с карантина с отрицательным результатами обследования", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе горздрава.

По словам и.о. руководителя управления Тлеухана Абилдаева, все прибывшие в течение трех суток находились под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников. Их анализы были отправлены в Научный центр экспертизы.

Последующие 14 дней выписанные из больницы граждане будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту жительства.