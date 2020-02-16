У прибывших из Китая граждан Казахстана коронавирус не обнаружили

АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Прибывшие из Китая казахстанцы выписаны из стационара после трехдневного карантина, коронавирус у них не обнаружен, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Алма-Аты.
Ранее министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что 13 февраля в международный аэропорт Алма-Аты прибыл рейс из Китая с 211 пассажирами на борту (171 гражданин Казахстана и 40 граждан Киргизии). Казахстанцы были госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу Алма-Аты с соблюдением всех требований инфекционного контроля, 40 граждан Киргизии доставили в Бишкек.
"Сегодня транспортированные граждане Республики Казахстан, прибывшие из КНР 13 февраля, выписаны с карантина с отрицательным результатами обследования", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе горздрава.
По словам и.о. руководителя управления Тлеухана Абилдаева, все прибывшие в течение трех суток находились под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников. Их анализы были отправлены в Научный центр экспертизы.
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Последующие 14 дней выписанные из больницы граждане будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту жительства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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