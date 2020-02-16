Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 тепла ожидает москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо нахмурится, кое-где не исключены слабые осадки, усилится ветер. В Москве облачно, днем местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в столице плюс 1-3, в Подмосковье от мину 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что температура на 6 градусов превысит климатическую норму февраля.
Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.