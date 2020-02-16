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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

08:56 16.02.2020 (обновлено: 08:57 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и до плюс 3 тепла ожидает москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо нахмурится, кое-где не исключены слабые осадки, усилится ветер. В Москве облачно, днем местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в столице плюс 1-3, в Подмосковье от мину 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что температура на 6 градусов превысит климатическую норму февраля.
Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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