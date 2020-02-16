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2020-02-16T08:39+0300
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ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:39 16.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 15 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.
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