ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 15 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.