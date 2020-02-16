Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T09:24+0300
https://ria.ru/20200216/1564834857.html
Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155533/04/1555330442_0:161:2968:1831_1036x0_80_0_0_770fb74d189107699372701b4b5395d3.jpg
РИА Новости

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

07:54 16.02.2020 (обновлено: 09:24 16.02.2020)
17649
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в главном журнале ЦК КПК "Цюши".
К тому моменту было лишь известно, что в городе Ухань быстрыми темпами распространяется неизвестный тип пневмонии, и только 9 января китайские специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сведения о первом погибшем обнародовали 11 января.

"После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", — приводятся слова китайского лидера на сайте журнала.

Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по борьбе со вспышкой заболевания, где отметил, что "следует уделять повышенное внимание эпидемической ситуации, делать все возможное для профилактики и контроля, требовать от парткомов и правительств всех ступеней, а также соответствующих ведомств, чтобы превыше всего ставили безопасность жизни и здоровье народа, принимали надлежащие эффективные меры для сдерживания распространения эпидемии".
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Вчера, 04:13
В провинции Хубэй снижается число новых случаев коронавируса
Си Цзиньпин также указал, что 22 января в условиях быстрого распространения заболевания направил четкие указания напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей (23 января город Ухань и еще несколько городов провинции были закрыты на карантин).
Кроме того, он сообщил, что в первый день китайского нового года (24 января) вновь провел заседание Постоянного комитета Политбюро.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Кроме того, за медленное реагирование на вспышку заболевания серьезной критике подверглись многие официальные лица в Хубэе и Ухане. В итоге своих постов лишились секретарь горкома Уханя Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян, секретарь партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня и председатель комитета Лю Инцзы.
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
15 февраля, 15:32
В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса
Обычно по итогам заседания Постоянного комитета Политбюро в ведущих китайских СМИ появляется одинаковое заявление, при этом подробностей приводится довольно мало, а чтобы Си Цзиньпин сам рассказал общественности о сделанных на такого рода встречах заявлениях — крайняя редкость.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665, выздоровели более девяти тысяч.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
58822110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаХубэйСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
В провинции Хубэй снижается число новых случаев коронавируса
Багдад
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Офис
Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния