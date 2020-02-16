Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в главном журнале ЦК КПК "Цюши"

К тому моменту было лишь известно, что в городе Ухань быстрыми темпами распространяется неизвестный тип пневмонии, и только 9 января китайские специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сведения о первом погибшем обнародовали 11 января.

"После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", — приводятся слова китайского лидера на сайте журнала.

Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по борьбе со вспышкой заболевания, где отметил, что "следует уделять повышенное внимание эпидемической ситуации, делать все возможное для профилактики и контроля, требовать от парткомов и правительств всех ступеней, а также соответствующих ведомств, чтобы превыше всего ставили безопасность жизни и здоровье народа, принимали надлежащие эффективные меры для сдерживания распространения эпидемии".

Си Цзиньпин также указал, что 22 января в условиях быстрого распространения заболевания направил четкие указания напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей (23 января город Ухань и еще несколько городов провинции были закрыты на карантин).

Кроме того, он сообщил, что в первый день китайского нового года (24 января) вновь провел заседание Постоянного комитета Политбюро.

Кроме того, за медленное реагирование на вспышку заболевания серьезной критике подверглись многие официальные лица в Хубэе и Ухане. В итоге своих постов лишились секретарь горкома Уханя Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян, секретарь партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня и председатель комитета Лю Инцзы.

Обычно по итогам заседания Постоянного комитета Политбюро в ведущих китайских СМИ появляется одинаковое заявление, при этом подробностей приводится довольно мало, а чтобы Си Цзиньпин сам рассказал общественности о сделанных на такого рода встречах заявлениях — крайняя редкость.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала название COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665, выздоровели более девяти тысяч.