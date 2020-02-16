Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией

"Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. — Прим. ред.) меняются", — отметил Мотэги.

Глава японского ведомства подчеркнул, что пригласил Лаврова посетить Японию в ближайшее время. "Сроки оговариваются", — добавил он.

Лавров, в свою очередь, поддержал коллегу, отметив, что он надеется на обсуждение целого ряда взаимно интересующих страны вопросов.

Мирный договор

Позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой. Российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.