Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап. Его слова приводит телеканал NHK.
Японский дипломат рассказал об этом по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. — Прим. ред.) меняются", — отметил Мотэги.
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Глава японского ведомства подчеркнул, что пригласил Лаврова посетить Японию в ближайшее время. "Сроки оговариваются", — добавил он.
Ранее глава японского МИД сообщил, что консультации и взаимодействие между Токио и Москвой последовательно продвигаются вперед. Он выразил надежду на продолжение откровенных дискуссий по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора.
Лавров, в свою очередь, поддержал коллегу, отметив, что он надеется на обсуждение целого ряда взаимно интересующих страны вопросов.
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Мирный договор
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи японской стороне Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре. Япония же отказывалась от претензий на все острова, считая документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой. Российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.
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