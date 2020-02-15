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Лавров и глава МИД Японии обсудили проблематику мирного договора
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Японии обсудили проблематику мирного договора

19:42 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "круглом столе" форума "Примаковские чтения" в формате рабочего завтрака
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе форума Примаковские чтения в формате рабочего завтрака
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что надеется обсудить с ним проблематику заключения мирного договора.
Встреча Лаврова и главы японского МИД проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Позвольте поздравить вас с уже шестым по счету назначением на пост министра иностранных дел. Я рад, что смогу продолжить работать вместе с вами", - сказал Мотэги.
Он напомнил, что последний раз министры виделись в декабре прошлого года, а после этого прошли переговоры на уровне их заместителей, визит в Россию генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии, японо-российские совместные антипиратские морские учения у берегов Сомали и в Аденском заливе.
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"Это показывает, что консультации и взаимодействие между Японией и Россией последовательно продвигаются вперед. На сегодняшней нашей встрече - первой в этом году глав дипломатических ведомств двух стран - хотелось бы продолжить наши откровенные дискуссии по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора с тем, чтобы сделать нынешний 2020 год плодотворным годом", - сказал Мотэги.
"Надеюсь, мы сможем обсудить целый ряд взаимно интересующих нас вопросов", - сказал в свою очередь Лавров.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Тосимицу МотэгиОбсуждение мирного договора России и ЯпонииСергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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