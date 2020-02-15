Лавров и глава МИД Японии обсудили проблематику мирного договора

Встреча Лаврова и главы японского МИД проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Позвольте поздравить вас с уже шестым по счету назначением на пост министра иностранных дел. Я рад, что смогу продолжить работать вместе с вами", - сказал Мотэги.

Он напомнил, что последний раз министры виделись в декабре прошлого года, а после этого прошли переговоры на уровне их заместителей, визит в Россию генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии, японо-российские совместные антипиратские морские учения у берегов Сомали и в Аденском заливе.

"Это показывает, что консультации и взаимодействие между Японией Россией последовательно продвигаются вперед. На сегодняшней нашей встрече - первой в этом году глав дипломатических ведомств двух стран - хотелось бы продолжить наши откровенные дискуссии по двусторонней проблематике, включая вопрос о заключении мирного договора с тем, чтобы сделать нынешний 2020 год плодотворным годом", - сказал Мотэги.

"Надеюсь, мы сможем обсудить целый ряд взаимно интересующих нас вопросов", - сказал в свою очередь Лавров.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.