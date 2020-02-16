Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T09:35+0300
https://ria.ru/20200216/1564834040.html
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619756_0:41:2700:1560_1036x0_80_0_0_47b2a03440ac6ec080ed894b4b14ec04.jpg
РИА Новости

Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

05:19 16.02.2020 (обновлено: 09:35 16.02.2020)
51250
© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток. Российским журналистам также удалось найти очевидцев инцидента и родственников погибшего.
В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными Соединенных Штатов и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны России, конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.
Кадры конфликта между американскими солдатами и местными жителями в Сирии
13 февраля, 01:39Война в Сирии
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео
Как рассказал журналистам Резанцев, "инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции". По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.
"Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения", — сказал генерал.
По его словам, американские военные "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". "Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба", — рассказал Резанцев.
Военный патруль США в Сирии
10 февраля, 14:34Война в Сирии
Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол
По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошеных гостей собралось в тот день около тысячи человек — "на первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия". Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам. "Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно", — отметил генерал-майор.
Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, "потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично".
Американские военнослужащие в Сирии
13 февраля, 10:55Война в Сирии
Эксперт прокомментировал конфликт американских военных и сирийцев
"Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно", — резюмировал российский генерал. Местная жительница Нур Хасан рассказала журналистам, что была очевидицей трагедии.
"У меня много детей, я благодарю Аллаха за то, что он уберег их от пуль. Мы стояли на том же перекрестке. Началась стрельба, я думала только о том, как их защитить. Мы оплакиваем погибшего, такое горе родителям. Любая мать меня поймет", — сказала она.
Отец погибшего Халид Бари Аль Мухаммад добавил, что Сирия "страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации". "Теперь они атакуют нас в открытую. Льется кровь сирийцев. Я потерял сына. За что они убили его? Мы продолжим свое сопротивление", — сказал он.
Его брат, дядя убитого мальчика, добавил, что конфликт начался после того, как "американцы силой проникли через блокпост и местные жители, которые тут толпились, обкидали их камнями".
Американские военные в Сирии
13 февраля, 08:51Сказано в эфире
"В стиле США". Военный политолог – о стрельбе по гражданским в СирииАмериканские военные открыли стрельбу по мирным жителям в Сирии, сообщил Центр по примирению враждующих сторон. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, США разжигают пожар конфликтов.
"У моего племянника Фейсала не было оружия — он использовал камни, грязь, куски арматуры. Со стороны американского конвоя был открыт беспорядочный огонь по толпе. Фейсал получил три пулевых ранения в ногу, шею и грудь, его отнесли домой, но спасти не смогли", — рассказал родственник.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, канал между военными России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
25 января, 15:51Война в Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
541442545531
Обсудить 48
Вооруженные силы РФВооруженные силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вопрос а к вам а что делают вояки на территории которую контролируют сирийская армия не подскажите наверное приехали сигарету стрельнуть притом подскажите а что вообще вояки из США делают в этой стране их не кто не приглашал а страна их находится за многие километры в другом месте
16 февраля, 08:22
ISIg Supr
15901118230
остановили их на блокпосту при вьезде в деревню. у сирийских военных не было оружия? какого ... понадобились дети с камнями? ссыкливые вояки с политиканами как всегда прячутся за спины гражданского населения.
16 февраля, 08:02
nnazarchuc
234000280
Рекомендуем
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Багдад
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Шпицберген
Норвегия отказалась обсуждать с МИД России тему Шпицбергена
Военный патруль США в Сирии
СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию
Мюнхенская конференция по безопасности
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Советский летчик-ас истребительной авиации, участник Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко
"Сжег 21 самолет": советский ас рассказал, как сбивал американцев
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния