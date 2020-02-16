Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток. Российским журналистам также удалось найти очевидцев инцидента и родственников погибшего.

В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США . Между военными Соединенных Штатов и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны России , конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.

Как рассказал журналистам Резанцев, "инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции". По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

"Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения", — сказал генерал.

По его словам, американские военные "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". "Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба", — рассказал Резанцев.

По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошеных гостей собралось в тот день около тысячи человек — "на первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия". Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам. "Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно", — отметил генерал-майор.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, "потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично".

"Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно", — резюмировал российский генерал. Местная жительница Нур Хасан рассказала журналистам, что была очевидицей трагедии.

"У меня много детей, я благодарю Аллаха за то, что он уберег их от пуль. Мы стояли на том же перекрестке. Началась стрельба, я думала только о том, как их защитить. Мы оплакиваем погибшего, такое горе родителям. Любая мать меня поймет", — сказала она.

Отец погибшего Халид Бари Аль Мухаммад добавил, что Сирия "страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации". "Теперь они атакуют нас в открытую. Льется кровь сирийцев. Я потерял сына. За что они убили его? Мы продолжим свое сопротивление", — сказал он.

Его брат, дядя убитого мальчика, добавил, что конфликт начался после того, как "американцы силой проникли через блокпост и местные жители, которые тут толпились, обкидали их камнями".

"У моего племянника Фейсала не было оружия — он использовал камни, грязь, куски арматуры. Со стороны американского конвоя был открыт беспорядочный огонь по толпе. Фейсал получил три пулевых ранения в ногу, шею и грудь, его отнесли домой, но спасти не смогли", — рассказал родственник.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".

Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров , канал между военными России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально.