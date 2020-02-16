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Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
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РИА Новости

Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине

04:35 16.02.2020 (обновлено: 13:15 16.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывшая одноклассница погибшей при стрельбе в Калининграде женщины в интервью телеканалу "360" рассказала о ней.
Анна Илимович, представившаяся одноклассницей убитой Дарьи Ефимовой, сообщила, что они закончили школу в 2000 году, после чего Ефимова сразу начала работать на рынке. Сначала она была наемным работником, а потом выкупила собственную точку.
Илимович усомнилась, что ее одноклассница могла спровоцировать конфликт.
"Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке", — отметила собеседница телеканала.
Кроме того, добавила женщина, Ефимова была беременна вторым ребенком, которого они с мужем хотели уже более пяти лет.
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В субботу около 19:00 (20:00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в троих прохожих: супружескую пару с 13-летним ребенком. Родители подростка погибли от полученных ранений на месте, а его госпитализировали, после чего его забрала бабушка на амбулаторное лечение.
Как сообщили РИА Новости в региональном СК, 63-летний преступник пытался свести счеты с жизнью после совершенного. Впоследствии он умер в реанимации.
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Расстрел семейной пары в КалининградеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКалининградПроисшествия
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