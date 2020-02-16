Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывшая одноклассница погибшей при стрельбе в Бывшая одноклассница погибшей при стрельбе в Калининграде женщины в интервью телеканалу " 360 " рассказала о ней.

Анна Илимович, представившаяся одноклассницей убитой Дарьи Ефимовой, сообщила, что они закончили школу в 2000 году, после чего Ефимова сразу начала работать на рынке. Сначала она была наемным работником, а потом выкупила собственную точку.

Илимович усомнилась, что ее одноклассница могла спровоцировать конфликт.

"Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке", — отметила собеседница телеканала.

Кроме того, добавила женщина, Ефимова была беременна вторым ребенком, которого они с мужем хотели уже более пяти лет.

В субботу около 19:00 (20:00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в троих прохожих: супружескую пару с 13-летним ребенком. Родители подростка погибли от полученных ранений на месте, а его госпитализировали, после чего его забрала бабушка на амбулаторное лечение.