Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их ребенка возле Центрального рынка в Калининграде, попал на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
В ролике показано, как 63-летний злоумышленник лежит на дороге после инцидента, рядом с ним работают медики.
Ранее представитель Следственного управления СК России по региону Наталья Гацко сообщила РИА Новости, что стрелок пытался свести счеты с жизнью. По информации правоохранителей, злоумышленник скончался в реанимации.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в троих прохожих, двое из которых — супружеская пара — скончались на месте, их 13-летнего подростка госпитализировали, после чего выпустили на амбулаторное лечение.