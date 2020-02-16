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2020-02-16T01:45+0300
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Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
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РИА Новости

Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео

01:45 16.02.2020
5330
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их ребенка возле Центрального рынка в Калининграде, попал на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
В ролике показано, как 63-летний злоумышленник лежит на дороге после инцидента, рядом с ним работают медики.
Ранее представитель Следственного управления СК России по региону Наталья Гацко сообщила РИА Новости, что стрелок пытался свести счеты с жизнью. По информации правоохранителей, злоумышленник скончался в реанимации.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в троих прохожих, двое из которых — супружеская пара — скончались на месте, их 13-летнего подростка госпитализировали, после чего выпустили на амбулаторное лечение.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКалининградПроисшествия
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