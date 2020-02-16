Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в эфире телеканал НТВ развеял слухи о "скандале" с актером Леонардо Ди Каприо, который якобы отказался сделать селфи с российским артистом.
Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения премией "Оскар", которая состоялась в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе.
По словам исполнителя, он даже не пытался сделать фото с американским актером.
"Кто-то запустил слухи, что Леонардо Ди Каприо отказался со мной сфотографироваться. У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?" – задался вопросом Киркоров.
Певец отметил, что привык к тому, что есть люди, которые распускают про него сплетни. Киркоров пожелал оставить это на их совести.