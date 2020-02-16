Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"

"Кто-то запустил слухи, что Леонардо Ди Каприо отказался со мной сфотографироваться. У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?" – задался вопросом Киркоров.