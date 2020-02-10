"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"

"Ну вот и закончился праздник. Только что здесь было полно людей, а теперь "Оскар" говорит всем "До свидания!", — подчеркнул он. —Триумф "Паразитов", чему я рад, так как посмотрел этот фильм одним из первых, в самолете. Причем случайно его нашел и решил ознакомиться еще до всех номинаций. Вот у меня чуйка. А вообще я рад за всех" .