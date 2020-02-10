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2020-02-10T17:52+0300
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"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"
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РИА Новости

"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"

15:20 10.02.2020 (обновлено: 17:52 10.02.2020)
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© Фото : страница Филиппа Киркорова в InstagramФилипп Киркоров на премии "Оскар"
Филипп Киркоров на премии Оскар
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал в сторис инстаграма о том, как побывал на 92-й церемонии награждения премией "Оскар", которая состоялась в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе.
© Фото : страница Филиппа Киркорова в InstagramФилипп Киркоров на премии "Оскар" вместе с Алисой Бартовой — Лобановой
Филипп Киркоров на премии Оскар вместе с Алисой Бартовой — Лобановой
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
Филипп Киркоров на премии "Оскар" вместе с Алисой Бартовой — Лобановой
Поп-исполнителя сопровождала телеведущая и предпринимательница Алиса Бартова-Лобанова. Они дружат уже несколько лет.
"Ну что ж, мы сегодня на самом крутом событии мира, — начали рассказывать гости из России. — Тусовка начинается. Будем держать вас в курсе".
© Фото : страница Филиппа Киркорова в InstagramФилипп Киркоров на премии "Оскар"
Филипп Киркоров на премии Оскар
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
Филипп Киркоров на премии "Оскар"
У Киркорова и его спутницы были именные билеты в партер. Они сидели практически около самой сцены.
"Болею сегодня за Анну Бутурлину, которая озвучила сказку "Холодное сердце". Она выйдет на эту сцену и будет выступать", — прокомментировал певец перед началом церемонии.
© @fkirkorov Скрин из сторис инстаграма Филиппа Киркорова. Анна Бутурлина
Скрин из сторис инстаграма Филиппа Киркорова. Анна Бутурлина
© @fkirkorov
Скрин из сторис инстаграма Филиппа Киркорова. Анна Бутурлина
Позже он показал часть номера, в котором приняла участие вокалистка из России. Вместе с Идиной Мензел (голос Эльзы в американской версии мультфильма. — Прим.ред.) и другими актрисами дубляжа из разных стран, Бутурлина исполнила песню "Into the unknown".
© @fkirkorov

Филипп Киркоров особенно выделил выступление Элтона Джона.

Скрин из сторис инстаграма Филиппа Киркорова. Выступление Элтона Джона на премии Оскар 2020
1 из 4

Филипп Киркоров особенно выделил выступление Элтона Джона.

© @fkirkorov
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram

"Вот Ди Каприо справа", — уточнил Киркоров для своих подписчиков.

Филипп Киркоров на премии Оскар
2 из 4

"Вот Ди Каприо справа", — уточнил Киркоров для своих подписчиков.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram

С Томом Хэнксом, видимо, сделать селфи не получилось.

Филипп Киркоров на премии Оскар
3 из 4

С Томом Хэнксом, видимо, сделать селфи не получилось.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram

Зато российскому исполнителю повезло поймать Брэда Питта.

Филипп Киркоров на премии Оскар
4 из 4

Зато российскому исполнителю повезло поймать Брэда Питта.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
1 из 4

Филипп Киркоров особенно выделил выступление Элтона Джона.

© @fkirkorov
2 из 4

"Вот Ди Каприо справа", — уточнил Киркоров для своих подписчиков.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
3 из 4

С Томом Хэнксом, видимо, сделать селфи не получилось.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
4 из 4

Зато российскому исполнителю повезло поймать Брэда Питта.

© Фото : страница Филиппа Киркорова в Instagram
После Филипп Киркоров и Алиса Бартова-Лобанова еще оказались на вечеринке, где звезды отмечали результаты премии, а король российской поп-музыки подвел личный итог:

"Ну вот и закончился праздник. Только что здесь было полно людей, а теперь "Оскар" говорит всем "До свидания!", — подчеркнул он. —Триумф "Паразитов", чему я рад, так как посмотрел этот фильм одним из первых, в самолете. Причем случайно его нашел и решил ознакомиться еще до всех номинаций. Вот у меня чуйка. А вообще я рад за всех" .

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