Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Новый порядок формирования федерального перечня школьных учебников вступает в силу 16 февраля.

Федеральный перечень (ФПУ) включает список учебников, допущенных к использованию при преподавании обязательной части учебной программы, в том числе учебников, учитывающих региональные и этнокультурные особенности субъектов, в которых они используются. Также в федеральный перечень входят учебники, допущенные к использованию при реализации вариативной части образовательной программы.

Новый порядок повышает ответственность издателей и рецензентов учебной литературы и закрепляет процедуру государственной экспертизы учебников, которая будет проводиться за федеральный счёт, а не самими издательствами.

Согласно документу, учебники будут проверяться в том числе на правильность отображения госграницы РФ, а также границ регионов, отсутствие опечаток и ненормативной лексики, соответствие нормам русского языка и "правилам русского речевого этикета", также на отсутствие сведений противоречащих конституции и направленных на формирование неуважение к России , властям, народам РФ, конфессиям и социальным группам.

Отмечается, что в учебниках также буду проверять наличие сведений о передовых достижениях науки и технологий, о вкладе российских деятелей науки и культуры, направленность содержания учебника на формирование "российской гражданской идентичности, ценностных ориентиров верховенства права, поддержания общественной безопасности, свободы, ответственности".

Решение рекомендовать учебник к включению в федеральный перечень будет принимать Научно-методический совет по учебникам, учитывая результаты общественной экспертизы. Экспертное заключение действительно в течение пяти лет. В дальнейшем, если издатель планирует сохранить учебник в перечне, он должен будет подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.

В апреле прошлого года Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на приказ, в соответствии с которым в новый ФПУ не была включена часть ранее находившихся там книг, и вынесла предупреждение министерству о необходимости до 31 мая включить в этот перечень учебники, которые находились там до момента издания приказа. Затем срок исполнения предупреждения был продлен, а в августе регулятор возбудил против Минпросвещения дело по этому поводу.

Также в СМИ сообщали, что Генпрокуратура поддержала претензии ФАС к министерству по поводу перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в издательство "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник", считающей, что рост доли учебников группы "Просвещение" в ФПУ фактически ликвидирует конкуренцию на рынке.

В декабре министерство обновило ФПУ. Список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%. Как уточняли в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников исключены из ФПУ, при этом каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные.