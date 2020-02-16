На Сахалин за земляникой: как можно освоить "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Семья Рудаковых обзавелась "дальневосточным гектаром" в пятикратном размере: на каждого члена семьи, включая детей, дали по участку. Александр и Кристина приобрели земли рядом с домом под Петропавловском-Камчатским и выращивают "лесную" мелкоплодную землянику. Грант на закупку необходимого оборудования Рудаковы получили от минсельхоза Сахалинской области. Подробностями успеха в освоении гектаров глава семейства поделился с РИА Новости.

Чтобы засеять 5 гектаров, нужно много посадочного материала. На Сахалине семена и рассада земляники не продаются, а везти с материка дорого и высок процент порчи, поэтому Рудаковы решили сами готовить рассаду. Для этого построили теплицу, а чтобы она не простаивала до весны, стали выращивать там еще и микрозелень. Дело в том, что на Сахалине зелени на прилавках зимой вообще нет, а значит, эту нишу можно осваивать. Кроме того, в такой покупке заинтересованы любители фитнеса и правильного питания.

На грантовые средства в селе Троицкое, где проживают Рудаковы, на 15 сотках участка построена длинная теплица для рассады земляники и выращивания зелени. Дочь Милана уже вовсю помогает маме с рассадой, а сын Богдан увлекся строительством вместе с отцом.

"Мы подготовили бизнес-план и выиграли грант на 1,5 миллиона рублей "Начинающий фермер" от минсельхоза Сахалинской области. На эти средства закупили все необходимое для теплицы и уже завершили строительство", – сообщил Александр Рудаков.

© Из личного архива семьи Рудаковых Семья Рудаковых на своем участке © Из личного архива семьи Рудаковых Семья Рудаковых на своем участке

У Александра с женой опыт выращивания и размножения земляники около 8 лет, поэтому пробный 2019 год был урожайным. В текущем году они планируют освоить еще 2 гектара.

"У нас два ремонтантных сорта земляники: садовая красная (сорт "Рюген") и белая гиппоаллергенная (сорт "Белоснежка). Они плодоносят два-три раза за летний сезон в зависимости от погодных условий. Выход с семян отличный, при должном уходе отлично переносит зиму. Конкуренции как от китайцев, так и от местных производителей и предпринимателей пока не наблюдается. Мы анализировали рынок и выбрали именно такие сорта земляники, так как она полезней клубники, хотя внимания, усилий по уходу и сбору она требует больше", – рассказал Александр Рудаков.

Его супруга обучилась в местном сельскохозяйственном вузе после приобретения "дальневосточного гектара". По одному из двух высших образований она филолог. Сам Александр – учитель ОБЖ и только планирует получить профильное образование дистанционно. Увлечение семьи началось с поездок на дачу к теще, а привело к созданию собственного бизнеса. В прошлом году на своих гектарах супруги Рудаковы получили 200 килограммов урожая земляники, из которых 85% было продано. Из остальных ягод супруги выбрали семена на следующую рассаду.

В 2020 году часть урожая планируется пускать на добавку к йогуртам или варенью. Для этого понадобится закупить оборудование и провести электричество, чтобы товар отвечал требованиям сертификации магазинов.

Супруги вместе с другими владельцами "дальневосточных гектаров" хотели, чтобы в селе Воскресенское появилось электричество. Оно необходимо для установки производственного оборудования, камер для обеспечения охраны гектаров Рудаковых. Вокруг оказалось не менее 20 зарегистрированных собственников участков, однако некоторые ни разу не объявлялись, и их подписи получить не удалось. К тому же местная администрация не выделяет денег на создание инфраструктуры. То же самое ответили и на запрос о строительстве подъездной дороги, поэтому ее собственники гектаров решили проложить собственными усилиями из личного бюджета. Дорога необходима, чтобы не носить ягоды с земляничных грядок, а бережно вывозить на продажу.

"Более 78 тысяч человек взяли землю по программе "Дальневосточный гектар". Они воплощают свои планы и строят жилье, занимаются сельским хозяйством и открывают предпринимательские и туристические проекты. Это молочные фермы, производство травяных напитков, меда, туристические базы, магазины", – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Он отметил, что среднее время для оформления участка составляет 34 рабочих дня. По традиционной схеме процесс приобретения земельного участка занял бы от 4 месяцев до 3 лет.

Особой популярностью у новых владельцев "дальневосточного гектара" пользуются гранты на поддержку создания фермерских хозяйств, развитие животноводства, предпринимательство. На "дальневосточных гектарах" открываются торговые и автомобильные центры, туристические комплексы, в сельской местности выращивают женьшень, лимонник, делают травяные чаи и мед.