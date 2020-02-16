Руфус Сьюэлл сыграет отца Элвиса Пресли в байопике о музыканте

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер театра и кино Руфус Сьюэлл сыграет Вернона Пресли, отца Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", СМИ узнали, что британский актер театра и кино Руфус Сьюэлл сыграет Вернона Пресли, отца Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", сообщает THR.

Источник рассказал изданию, что он присоединится к Мэгги Джилленхол ("Темный рыцарь", "Штурм Белого дома"), которая сыграет мать музыканта Глэдис Пресли.

В предстоящем проекте студии Warner Bros. и режиссера База Лурмана ("Великий Гэтсби", "Мулен Руж!") расскажут о взлете и славе Элвиса с акцентом на его отношениях с менеджером Томом Паркером.

Известно, что главную роль в картине исполнит Остин Батлер ("Однажды в... Голливуде", "Хроники Шаннары"), а Том Хэнкс сыграет Паркера.

Ранее СМИ писали , что съемки фильма стартуют в Австралии в начале этого года.