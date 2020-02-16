Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-16T14:18+0300
https://ria.ru/20200216/1564790079.html
Руфус Сьюэлл сыграет отца Элвиса Пресли в байопике о музыканте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564790144_0:61:2609:1529_1036x0_80_0_0_f8283a97261d39f743621732d805a2a7.jpg
РИА Новости

Руфус Сьюэлл сыграет отца Элвиса Пресли в байопике о музыканте

14:18 16.02.2020
230
© AP Photo / Invision / Richard ShotwellБританский актер Руфус Сьюэлл
Британский актер Руфус Сьюэлл
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер театра и кино Руфус Сьюэлл сыграет Вернона Пресли, отца Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что он присоединится к Мэгги Джилленхол ("Темный рыцарь", "Штурм Белого дома"), которая сыграет мать музыканта Глэдис Пресли.
В предстоящем проекте студии Warner Bros. и режиссера База Лурмана ("Великий Гэтсби", "Мулен Руж!") расскажут о взлете и славе Элвиса с акцентом на его отношениях с менеджером Томом Паркером.
Известно, что главную роль в картине исполнит Остин Батлер ("Однажды в... Голливуде", "Хроники Шаннары"), а Том Хэнкс сыграет Паркера.
Ранее СМИ писали, что съемки фильма стартуют в Австралии в начале этого года.
В кинотеатрах картина, у которой пока нет официального названия, выйдет 1 октября 2021 года.
Netflix выпустит мультсериал Agent King
17 августа 2019, 05:56Культура
Netflix выпустит анимационный сериал об Элвисе Пресли
000012
КультураЭлвис ПреслиКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксБаз Лурман (Марк Лурман)Австралия
Рекомендуем
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
Кипрская полиция
На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
Рэп-исполнитель Тимати
Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
Американская актриса Линн Коэн
Умерла актриса из "Секса в большом городе"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро призвал другие страны поддержать жалобу Венесуэлы на США
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины пригрозил Ирану судом за сбитый самолет
Капкейки
В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
Военный патруль США в Сирии
СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
23:25Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
23:15В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Лента новостейМолния