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РИА Новости
Культура

Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли

Вчера, 15:21
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© AP PhotoЭлвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
© AP Photo
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Байопик режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года, сообщает Deadline.
Предполагается, что съемки фильма стартуют Австралии в начале следующего года.
В середине июля стало известно, что короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер. Помимо него на роль претендовали Энсель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direсtion).
В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.
Роль менеджера музыканта Тома Паркера сыграет Том Хэнкс.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксБаз Лурман (Марк Лурман)Элвис Пресли
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