Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли

Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике

© AP Photo Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Байопик режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года, . Байопик режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года, сообщает Deadline.

Предполагается, что съемки фильма стартуют Австралии в начале следующего года.

В середине июля стало известно, что короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер. Помимо него на роль претендовали Энсель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direсtion).

В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.