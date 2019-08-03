Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Байопик режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года, сообщает Deadline.
Предполагается, что съемки фильма стартуют Австралии в начале следующего года.
В середине июля стало известно, что короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер. Помимо него на роль претендовали Энсель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direсtion).
В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.
Роль менеджера музыканта Тома Паркера сыграет Том Хэнкс.