Как ушанка попала на полотна Возрождения? И в моде ли она сейчас

Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Наталья Юрковская. Во всем мире шапка-ушанка — один из главных символов России. О том, откуда она взялась, почему ее изображали художники Возрождения, как она попала на трибуну Мавзолея и на модные подиумы, — в материале РИА Новости.

Пророк утеплился

В бельгийском Генте недавно открылась выставка "Ван Эйк. Оптическая революция". Организаторы собрали почти половину работ этого художника Северного Возрождения, а главное — показали отреставрированные панели алтаря XV века.

И пока искусствоведы восторгаются изображенными заломами ткани на одеждах и яркими оттенками, внимательные туристы из России удивляются, видя фигуру в ушанке.

Почему же на пророка надели один из наших национальных символов?

Голова — три уха

Конечно, надо начать с начала, с истории появления этого предмета. Похоже, как и многое на Руси, меховой головной убор пришел к нам от татаро-монголов. Большинство историков считает, что ушанка — адаптированная версия их малахая, колпака из овчины в виде конуса. Широкие отвороты защищали лица и щеки воинов Орды от ветра и метели. Парадные образцы были покороче.

Исконно монгольский головной убор со временем претерпел изменения: его сплошная задняя часть разделилась на три (появились две боковые), отсюда и название "треух", принятое у крестьян в России.

У других народов тоже были свои варианты. Уже в XIV веке появилась кабардинка из меха выдры и бурка-вильчура у запорожских казаков. А магерка с опускающимися отворотами и разрезом впереди была популярна среди польской шляхты и украинских гетманов. В Белоруссии носили аблавуху, у нее уши были не только по бокам, но и спереди, и сзади. Их можно связать на макушке или — в лютую стужу — опустить все четыре.

У поморов была распространена шапка-цибака, ее еще называли оплеуха. Она похожа на кожаный шлем с длинными ушами, которые можно завязывать, как шарф. На протяжении нескольких столетий северные мореплаватели были инноваторами в русском традиционном костюме: первыми повязали шейный платок и надели рубаху.

Кто Европе дал по шапке

Что-то перенимали у поморов и европейцы. В те времена не было более функциональной и продуманной одежды, которая лучше подходила бы для работы на ветру в холодных широтах. Поэтому элементы их костюмов заимствовали английские, голландские и норвежские моряки.

Пришлись они кстати и тем, кто жил на суше, ведь в Европе в XIV—XIX веках случился "малый ледниковый период". Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы повлияли на наряды. Поэтому на полотнах художников Возрождения можно увидеть не только головные уборы из меха, но и мантии с накидками.

© Public domain Ян и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу". Фрагмент © Public domain Ян и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу". Фрагмент

Ян ван Эйк на Гентском алтаре надел на ветхозаветного пророка Захария ушанку. У Борнемана Ханса — голландского художника XV века — также можно увидеть подобный головной убор. Император Сигизмунд Люксембургский на портрете, приписываемом Антонио Пизанелло, — тоже в шапке.

© Public domain Портрет императора Сигизмунда, 1433 год © Public domain Портрет императора Сигизмунда, 1433 год

На творениях других великих художников — Герарда Давида, Брейгеля, Босха — встречаются все те же, такие родные русской душе, ушанки. Похоже, это была не такая уж и редкость, не фантазия художника, а норма того времени. Возможно, головной убор, появившийся в Европе, был перенят у поморов. Историки до сих пор не выработали единую точку зрения на этот счет.

С колчаковских фронтов на Мавзолей

Второе рождение шапка-ушанка пережила после революции в рядах Белой армии. Головной убор с небольшим козырьком, сшитый не из меха, а из толстого шерстяного сукна, получил название "колчаковка" в честь руководителя движения.

В 1934 году суконная ушанка в привычном для всех виде официально стала частью униформы Военно-морских сил Красной армии. Через пять лет ее заменили на кожаный вариант и добавили пуговицу. Делали шапки из каракульчи для высших чинов, а для среднего звена — из овчины-цигейки.

В 1940 году ушанки стали носить зимой милиционеры и бойцы Красной армии, одновременно появился стандарт на светлую овчину. Затем практичные шапки перекочевали и на гражданку.

В позднесоветские времена моду на ушанки ввел Леонид Брежнев. Руководитель легендарного Дома моды на Кузнецком мосту Александр Игманд рассказывал, что перед очередной годовщиной революции предложил Леониду Ильичу не мерзнуть в маленькой каракулевом "пирожке", а сделать для генсека что-то более теплое. Тот согласился. На следующее 7-е Ноября все Политбюро уже стояло на трибуне Мавзолея в ушанках из норки, меха молодого северного оленя и каракульчи.

Зовите меня просто shapka

Многие иностранные туристы возвращаются домой с таким сувениром или хотя бы с фотографией в ушанке на Арбате или Дворцовой площади. В голливудских фильмах русский мужик обязан носить меховую шапку зимой и летом.

Спросите сегодня практически любого иностранца, как выглядит "русская меховая шапка" — ushanka или ooshanka, — и он вам непременно ответит правильно, не заглядывая в Оксфордский словарь, в котором, кстати, такое слово есть.

"Оплеуха" в мировой моде

Пришел ли каждый народ, живя в климате с суровой зимой, самостоятельно к своему головному убору или подсмотрел идею у соседа? На этот вопрос ответов нет, зато с уверенностью можно сказать, что ушанка вне моды и вне времени не только у нас.

Дизайнеры каждый год показывают в осенне-зимних коллекциях разноцветные шапки-ушанки из самых разных материалов: эко- и натурального меха, шерсти, плащевки.

И это правда стильный аксессуар, дополняющий образ. Ушанка из меха органично смотрится в снежных горах, особенно в комплекте с унтами или луноходами. Красиво сочетается с пуховиками, дубленками и трикотажем крупной вязки, уместна в формате милитари. В мужском прикиде ее логично дополнить грубыми ботинками или пальто, особенно со схожим меховым воротником.