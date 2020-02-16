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Культура
2020-02-16T08:08+0300
https://ria.ru/20200216/1564786075.html
Как ушанка попала на полотна Возрождения? И в моде ли она сейчас
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РИА Новости

Как ушанка попала на полотна Возрождения? И в моде ли она сейчас

08:00 16.02.2020 (обновлено: 08:08 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Наталья Юрковская. Во всем мире шапка-ушанка — один из главных символов России. О том, откуда она взялась, почему ее изображали художники Возрождения, как она попала на трибуну Мавзолея и на модные подиумы, — в материале РИА Новости.

Пророк утеплился

В бельгийском Генте недавно открылась выставка "Ван Эйк. Оптическая революция". Организаторы собрали почти половину работ этого художника Северного Возрождения, а главное — показали отреставрированные панели алтаря XV века.
И пока искусствоведы восторгаются изображенными заломами ткани на одеждах и яркими оттенками, внимательные туристы из России удивляются, видя фигуру в ушанке.
© Фото : Art in Flanders vzwЯн и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу", 1432 год
Ян и Хуберт ван Эйк Поклонением мистическому агнцу, 1432 год
© Фото : Art in Flanders vzw
Ян и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу", 1432 год
Почему же на пророка надели один из наших национальных символов?

Голова — три уха

Конечно, надо начать с начала, с истории появления этого предмета. Похоже, как и многое на Руси, меховой головной убор пришел к нам от татаро-монголов. Большинство историков считает, что ушанка — адаптированная версия их малахая, колпака из овчины в виде конуса. Широкие отвороты защищали лица и щеки воинов Орды от ветра и метели. Парадные образцы были покороче.
© РИА Новости / Иосиф БудневичСын чабана в традиционной шапке-малахае
Сын чабана в традиционной шапке малахай
© РИА Новости / Иосиф Будневич
Сын чабана в традиционной шапке-малахае
Исконно монгольский головной убор со временем претерпел изменения: его сплошная задняя часть разделилась на три (появились две боковые), отсюда и название "треух", принятое у крестьян в России.
У других народов тоже были свои варианты. Уже в XIV веке появилась кабардинка из меха выдры и бурка-вильчура у запорожских казаков. А магерка с опускающимися отворотами и разрезом впереди была популярна среди польской шляхты и украинских гетманов. В Белоруссии носили аблавуху, у нее уши были не только по бокам, но и спереди, и сзади. Их можно связать на макушке или — в лютую стужу — опустить все четыре.
© Фото : Public domain Поморы. Начало XX века
Поморы. Начало XX века
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Поморы. Начало XX века
© Фото : Public domain
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Мужчины во время обряда посвящения в поморы на открытии Масленичной недели на территории музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в Уемском сельском поселении Приморского района Архангельской области

Мужчины во время обряда посвящения в поморы на открытии Масленичной недели на территории музея деревянного зодчества Малые Корелы
2 из 2

Мужчины во время обряда посвящения в поморы на открытии Масленичной недели на территории музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в Уемском сельском поселении Приморского района Архангельской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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1 из 2
Поморы. Начало XX века
© Фото : Public domain
2 из 2

Мужчины во время обряда посвящения в поморы на открытии Масленичной недели на территории музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в Уемском сельском поселении Приморского района Архангельской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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У поморов была распространена шапка-цибака, ее еще называли оплеуха. Она похожа на кожаный шлем с длинными ушами, которые можно завязывать, как шарф. На протяжении нескольких столетий северные мореплаватели были инноваторами в русском традиционном костюме: первыми повязали шейный платок и надели рубаху.

Кто Европе дал по шапке

Что-то перенимали у поморов и европейцы. В те времена не было более функциональной и продуманной одежды, которая лучше подходила бы для работы на ветру в холодных широтах. Поэтому элементы их костюмов заимствовали английские, голландские и норвежские моряки.
Пришлись они кстати и тем, кто жил на суше, ведь в Европе в XIV—XIX веках случился "малый ледниковый период". Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы повлияли на наряды. Поэтому на полотнах художников Возрождения можно увидеть не только головные уборы из меха, но и мантии с накидками.
© Public domain Ян и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу". Фрагмент
Ян и Хуберт ван Эйки Поклонение мистическому агнцу Фрагмент
© Public domain
Ян и Хуберт ван Эйки. "Поклонение мистическому агнцу". Фрагмент
Ян ван Эйк на Гентском алтаре надел на ветхозаветного пророка Захария ушанку. У Борнемана Ханса — голландского художника XV века — также можно увидеть подобный головной убор. Император Сигизмунд Люксембургский на портрете, приписываемом Антонио Пизанелло, — тоже в шапке.
© Public domain Портрет императора Сигизмунда, 1433 год
Портрет Императора Сигизмунда, 1433 год
© Public domain
Портрет императора Сигизмунда, 1433 год
На творениях других великих художников — Герарда Давида, Брейгеля, Босха — встречаются все те же, такие родные русской душе, ушанки. Похоже, это была не такая уж и редкость, не фантазия художника, а норма того времени. Возможно, головной убор, появившийся в Европе, был перенят у поморов. Историки до сих пор не выработали единую точку зрения на этот счет.

С колчаковских фронтов на Мавзолей

Второе рождение шапка-ушанка пережила после революции в рядах Белой армии. Головной убор с небольшим козырьком, сшитый не из меха, а из толстого шерстяного сукна, получил название "колчаковка" в честь руководителя движения.
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Адмирал Александр Колчак (1874 —
1920), Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией на фронте. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения.

Адмирал Александр Колчак в действующей армии, 1919 год
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Адмирал Александр Колчак (1874 —
1920), Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией на фронте. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения.

© РИА Новости
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Климент Ефремович Ворошилов (справа) и Семен Михайлович Буденный среди солдат

Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный среди солдат
2 из 3

Климент Ефремович Ворошилов (справа) и Семен Михайлович Буденный среди солдат

© РИА Новости
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Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павки — артист Василий Семенович Лановой. 1957 год

Кадр из фильма Павел Корчагин, 1957 год
3 из 3

Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павки — артист Василий Семенович Лановой. 1957 год

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 3

Адмирал Александр Колчак (1874 —
1920), Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией на фронте. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения.

© РИА Новости
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2 из 3

Климент Ефремович Ворошилов (справа) и Семен Михайлович Буденный среди солдат

© РИА Новости
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3 из 3

Кадр из фильма "Павел Корчагин". В роли Павки — артист Василий Семенович Лановой. 1957 год

© РИА Новости / РИА Новости
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В 1934 году суконная ушанка в привычном для всех виде официально стала частью униформы Военно-морских сил Красной армии. Через пять лет ее заменили на кожаный вариант и добавили пуговицу. Делали шапки из каракульчи для высших чинов, а для среднего звена — из овчины-цигейки.
В 1940 году ушанки стали носить зимой милиционеры и бойцы Красной армии, одновременно появился стандарт на светлую овчину. Затем практичные шапки перекочевали и на гражданку.
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

Советско-финская война (1939 —
1940). Генерал Терентий Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев

Генерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев
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Советско-финская война (1939 —
1940). Генерал Терентий Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
2 из 4

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© Фото : МАММ / МДФ

Леонид Брежнев на охоте

Леонид Брежнев на охоте
3 из 4

Леонид Брежнев на охоте

© Фото : МАММ / МДФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Склад вещевого имущества на Московском областном сборном призывном пункте, город Железнодорожный

Склад военного обмундирования на призывном пункте
4 из 4

Склад вещевого имущества на Московском областном сборном призывном пункте, город Железнодорожный

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 4

Советско-финская война (1939 —
1940). Генерал Терентий Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
2 из 4

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 4

Леонид Брежнев на охоте

© Фото : МАММ / МДФ
4 из 4

Склад вещевого имущества на Московском областном сборном призывном пункте, город Железнодорожный

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В позднесоветские времена моду на ушанки ввел Леонид Брежнев. Руководитель легендарного Дома моды на Кузнецком мосту Александр Игманд рассказывал, что перед очередной годовщиной революции предложил Леониду Ильичу не мерзнуть в маленькой каракулевом "пирожке", а сделать для генсека что-то более теплое. Тот согласился. На следующее 7-е Ноября все Политбюро уже стояло на трибуне Мавзолея в ушанках из норки, меха молодого северного оленя и каракульчи.

Зовите меня просто shapka

Многие иностранные туристы возвращаются домой с таким сувениром или хотя бы с фотографией в ушанке на Арбате или Дворцовой площади. В голливудских фильмах русский мужик обязан носить меховую шапку зимой и летом.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сувенирные кепки и шапки с символикой СССР и надписями "Россия"

Сувенирные кепки и шапки с символикой СССР и надписями Россия
1 из 4

Сувенирные кепки и шапки с символикой СССР и надписями "Россия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Лемоханг Джереми Мозес на открытии 72-го Каннского международного кинофестиваля

Кинорежиссер Лемоханг Джереми Мозес 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 4

Кинорежиссер Лемоханг Джереми Мозес на открытии 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
3 из 4

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / П. Кассин

Американский актер Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма "Красная жара"

Американский актер Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма Красная жара
4 из 4

Американский актер Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма "Красная жара"

© РИА Новости / П. Кассин
1 из 4

Сувенирные кепки и шапки с символикой СССР и надписями "Россия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 4

Кинорежиссер Лемоханг Джереми Мозес на открытии 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
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3 из 4

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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4 из 4

Американский актер Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма "Красная жара"

© РИА Новости / П. Кассин
Спросите сегодня практически любого иностранца, как выглядит "русская меховая шапка" — ushanka или ooshanka, — и он вам непременно ответит правильно, не заглядывая в Оксфордский словарь, в котором, кстати, такое слово есть.

"Оплеуха" в мировой моде

Пришел ли каждый народ, живя в климате с суровой зимой, самостоятельно к своему головному убору или подсмотрел идею у соседа? На этот вопрос ответов нет, зато с уверенностью можно сказать, что ушанка вне моды и вне времени не только у нас.
© AFP 2020 / Getty Images / Mike CoppolaМодель во время показа коллекции Prada Resort 2019 в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции Prada Resort 2019 в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Getty Images / Mike Coppola
Модель во время показа коллекции Prada Resort 2019 в Нью-Йорке
Дизайнеры каждый год показывают в осенне-зимних коллекциях разноцветные шапки-ушанки из самых разных материалов: эко- и натурального меха, шерсти, плащевки.
И это правда стильный аксессуар, дополняющий образ. Ушанка из меха органично смотрится в снежных горах, особенно в комплекте с унтами или луноходами. Красиво сочетается с пуховиками, дубленками и трикотажем крупной вязки, уместна в формате милитари. В мужском прикиде ее логично дополнить грубыми ботинками или пальто, особенно со схожим меховым воротником.

Вспомните, что в детстве говорила мама: "Шапку надень!"

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