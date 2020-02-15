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Слуцкий оценил идею "нового формата" по стабилизации ситуации в Ливии
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РИА Новости

Слуцкий оценил идею "нового формата" по стабилизации ситуации в Ливии

23:36 15.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инициатива министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии может быть сомнительна с точки зрения достижения результатов, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Крамп-Карренбауэр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложила создать новый формат для стабилизации в Ливии при участии "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) и Италии.
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"Инициатива министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии при участии "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) и Италии, на мой взгляд, может быть сомнительна с точки зрения достижения результатов", - сказал Слуцкий журналистам.
По мнению депутата, предлагается слишком бюрократизированный механизм, от которого пока не просматривается никакой пользы.
"Кроме того, определять будущее Ливии должны сами ливийцы. Любые форматы, создаваемые без их согласия и участия, не способны стать по-настоящему эффективными", - считает Слуцкий.
Депутат отметил, что с этой точки зрения необходимо продолжать взаимодействие на примере "московских встреч", а также в рамках переговоров в формате "5+5" на женевской площадке.
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Обострение конфликта в ЛивииАннегрет Крамп-КарренбауэрЛеонид СлуцкийМюнхенская конференция по безопасностиЛивияВ мире
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