Глава МИД Белоруссии рассказал о назначении нового посла в США

МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Белоруссия в ближайшее время завершит внутренние процедуры, связанные с назначением своего посла в США, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы определились с кандидатурами, направили на рассмотрение главе государства. Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла. Я думаю, что это хороший сигнал для всех в плане развития белорусско-американских отношений", - цитирует Макея в субботу издание "СБ. Беларусь сегодня".
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При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск не будет "ни с кем дружить против кого-то". "Это наш президент Александр Лукашенко говорил много раз, и я это могу только подтвердить", - добавил Макей.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Первого февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.
США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные. В ходе визита в Минск Помпео подтвердил, что Вашингтон готов в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии.