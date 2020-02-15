В Израиле женщина бросила яблоко в Нетаньяху на предвыборном митинге

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Женщина, бросившая яблоко в премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предвыборном митинге в Нетании в субботу вечером, задержана для допроса, сообщает 13 канал израильского телевидения.
"На предвыборной встрече в Нетании в премьер-министра было брошено яблоко. Женщина задержана для допроса", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что Нетаньяху не пострадал.
Телеканал предполагает, что 25-летняя женщина могла целиться в мэра Нетании Мириам Файберг, которая также присутствовала на предвыборном мероприятии.
Выборы в кнессет намечены на 2 марта 2020 года. Действующий премьер-министр участвует в предвыборных мероприятиях в различных городах страны в качестве лидера партии "Ликуд".
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