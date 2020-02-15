Венесуэльский министр рассказал об убытках страны от санкций США

"Мы подали иск против администрации (президента США Дональда) Трампа и государств-сателлитов (США – ред.), потому что убытки, которые мы понесли … достигли 116 миллиардов долларов из-за гнусных действий администрации Трампа и государств-сателлитов", - заявил Родригес на пресс-конференции.