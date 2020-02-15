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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-15T23:08+0300
https://ria.ru/20200215/1564831490.html
Венесуэльский министр рассказал об убытках страны от санкций США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410478_0:314:3084:2048_1036x0_80_0_0_b7014e2484f759f9c4f3e6eabaeac710.jpg
РИА Новости

Венесуэльский министр рассказал об убытках страны от санкций США

23:06 15.02.2020 (обновлено: 23:08 15.02.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Убытки экономики Венесуэлы из-за санкций США достигли 116 миллиардов долларов, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире гостелеканала VTV.
"Мы подали иск против администрации (президента США Дональда) Трампа и государств-сателлитов (США – ред.), потому что убытки, которые мы понесли … достигли 116 миллиардов долларов из-за гнусных действий администрации Трампа и государств-сателлитов", - заявил Родригес на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
7 февраля, 20:53Попытка госпереворота в Венесуэле
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Ранее Венесуэла заявила, что подаст иск в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
23 января, 08:00
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоХорхе РодригесНиколас МадуроВенесуэлаСШАЭкономика
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