В Идлибе оборудовали дополнительные пункты для вывода беженцев

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации дополнительно оборудованы пункты пропуска в нескольких населенных пунктах сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"Для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации дополнительно оборудованы пункты пропуска в населенных пунктах Хабит, Мизнас, Бжарез, Маарет-Эн-Нууман провинции Идлиб", - сказал Журавлев.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России