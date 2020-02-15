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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T22:42+0300
https://ria.ru/20200215/1564831116.html
В Идлибе оборудовали дополнительные пункты для вывода беженцев
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251890_0:309:3072:2037_1036x0_80_0_0_083a901ceddc8474ebecf611cfb742b0.jpg
РИА Новости

В Идлибе оборудовали дополнительные пункты для вывода беженцев

22:42 15.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации дополнительно оборудованы пункты пропуска в нескольких населенных пунктах сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"Для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации дополнительно оборудованы пункты пропуска в населенных пунктах Хабит, Мизнас, Бжарез, Маарет-Эн-Нууман провинции Идлиб", - сказал Журавлев.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
1602001
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