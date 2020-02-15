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В Астраханской области сел на мель сухогруз с ячменем
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РИА Новости

В Астраханской области сел на мель сухогруз с ячменем

21:52 15.02.2020 (обновлено: 21:53 15.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПорт Оля в Астраханской области
Порт Оля в Астраханской области
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Порт Оля в Астраханской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Судно, следовавшее в Иран с ячменем, село на мель в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В 18.55 мск в службу спасения поступила информация о том, что в районе 143 километра Волго-Каспийского морского судоходного канала произошла посадка на мель сухогруза, груженного зерновой культурой ячмень", - говорится в информации.
Порт приписки судна - Морской торговый порт Оля. Сухогруз следовал из Астраханской области в Иран.
По информации ведомства, посадка на мель произошла во время потери скорости из-за мелководья. Экипаж не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
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РоссияИранАстраханская областьПроисшествия
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