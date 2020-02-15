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Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки возобновят утром
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РИА Новости

Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки возобновят утром

21:33 15.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ФилипповПолицейский участок в селе Нижнее Гудаури в Грузии
Полицейский участок в селе Нижнее Гудаури в Грузии
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Полицейский участок в селе Нижнее Гудаури в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники спасательной службы продолжат поиски попавшей под лавину в грузинском Гудаури гражданки России утром в воскресенье, заявили в компании по развитию горнолыжных курортов.
Ранее компания сообщила, что группа российских туристов попала под лавину в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, они катались на запретной территории, в результате чего сошел оползень. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось найти и доставить в безопасное место невредимыми, поиски четвертого российского туриста, женщины, велись на протяжении всей субботы.
"Поисковые работы на данный момент прекратились из-за темноты и плохой видимости. Поиски туристки возобновятся в воскресенье утром", - заявили в компании журналистам.
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