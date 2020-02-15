Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки возобновят утром

Ранее компания сообщила, что группа российских туристов попала под лавину в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, они катались на запретной территории, в результате чего сошел оползень. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось найти и доставить в безопасное место невредимыми, поиски четвертого российского туриста, женщины, велись на протяжении всей субботы.