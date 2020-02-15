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Президент Афганистана заявил о готовности к сокращению присутствия США
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РИА Новости

Президент Афганистана заявил о готовности к сокращению присутствия США

21:33 15.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Афганистан готов к возможному сокращению американского военного присутствия в стране, заявил афганский президент Мохаммад Ашраф Гани.
"Мы готовы к этому. Около 94 процентов всех операций уже проводятся самими афганскими силами", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Отвечая на вопрос о том, на какие сокращения американского присутствия Кабул согласен, Гани заявил, что все будет зависеть от условий в стране.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Организация, запрещенная в России
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28 января, 19:42
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Мохаммад Ашраф ГаниМюнхенская конференция по безопасностиАфганистанТалибанСШАВ мире
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