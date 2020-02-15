В ЕР оценили "украинский центризм" партии Зеленского

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Партия "Слуга народа", заявляя о своей идеологии, хочет сблизиться с Европейской народной партией, но в то же время это заявление не имеет международного наполнения, пока не продемонстрированы конкретные дела, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов.
Ранее первый замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что идеологией партии объявлен "украинский центризм". По его словам, формула "украинского центризма" состоит в том, что интересы человека являются приоритетом.
25 декабря 2019, 20:13В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
"Это просто заявление, оно само по себе не имеет пока никакого международного наполнения. Наверное, они хотят задружиться с Европейской народной партией", - сказал Климов РИА Новости.
Более весомыми будут не заявления партии, а конкретные дела, которые "Слуга народа" будет совершать под эгидой своей идеологии, отметил он.
Европейская народная партия - наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена и национальные партии из порядка 40 европейских стран. Президент ЕНП - бывший глава Евросовета Дональд Туск.