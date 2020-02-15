В ЕР оценили "украинский центризм" партии Зеленского

Более весомыми будут не заявления партии, а конкретные дела, которые "Слуга народа" будет совершать под эгидой своей идеологии, отметил он.

Европейская народная партия - наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена и национальные партии из порядка 40 европейских стран. Президент ЕНП - бывший глава Евросовета Дональд Туск.