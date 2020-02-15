Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затрагивались отдельные вопросы отношений Россия-ЕС", - отмечается в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.