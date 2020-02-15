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Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию на Ближнем Востоке

20:58 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затрагивались отдельные вопросы отношений Россия-ЕС", - отмечается в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
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Жозеп БоррельСеверная АфрикаБлижний ВостокСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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