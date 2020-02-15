В Госдуме прокомментировали идею "нового формата" переговоров по Ливии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия могла бы войти в "новый формат", предложенный ФРГ, для полноценного разговора по стабилизации ситуации в Ливии, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложила создать новый формат для стабилизации в Ливии при участии "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) и Италии.

"Он (формат "евротройки") выполняет конкретно в случае Brexit важную связывающую функцию между НАТО и ЕС, должен быть гибким и инклюзивным. С точки зрения стабилизации в Ливии я выступаю за то, чтобы Италия была привлечена к этому формату", - сказала министр.

"Для полноценного разговора и урегулирования в этом списке не хватает Российской Федерации, достаточно очевидно. Многие участники сегодняшнего противостояния разных сторон, которые имеются у Ливии, прислушиваются к Москве, выходили на консультации с нашим министерством иностранных дел. Вряд ли эту предысторию возможно игнорировать, поэтому при определенной корректировке высказанные идеи могли бы быть плодотворными", - считает Новиков.

Депутат подчеркнул, что инициативе по переходу на "новый формат" можно дать двоякую оценку. С одной стороны, то, что европейцы размышляют над ситуацией, которая сложилась в Ливии, хорошо.

"Над ней нужно размышлять. Сама Европа, пойдя на поводу у США, немало поспособствовала тому, чтобы государственность в мире была разрушена ... Надо свои ошибки исправлять", - отметил Новиков.