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В Госдуме прокомментировали идею "нового формата" переговоров по Ливии
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею "нового формата" переговоров по Ливии

20:47 15.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия могла бы войти в "новый формат", предложенный ФРГ,  для полноценного разговора по стабилизации ситуации в Ливии, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложила создать новый формат для стабилизации в Ливии при участии "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) и Италии.
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"Он (формат "евротройки") выполняет конкретно в случае Brexit важную связывающую функцию между НАТО и ЕС, должен быть гибким и инклюзивным. С точки зрения стабилизации в Ливии я выступаю за то, чтобы Италия была привлечена к этому формату", - сказала министр.
"Для полноценного разговора и урегулирования в этом списке не хватает Российской Федерации, достаточно очевидно. Многие участники сегодняшнего противостояния разных сторон, которые имеются у Ливии, прислушиваются к Москве, выходили на консультации с нашим министерством иностранных дел. Вряд ли эту предысторию возможно игнорировать, поэтому при определенной корректировке высказанные идеи могли бы быть плодотворными", - считает Новиков.
Депутат подчеркнул, что инициативе по переходу на "новый формат" можно дать двоякую оценку. С одной стороны, то, что европейцы размышляют над ситуацией, которая сложилась в Ливии, хорошо.
"Над ней нужно размышлять. Сама Европа, пойдя на поводу у США, немало поспособствовала тому, чтобы государственность в мире была разрушена ... Надо свои ошибки исправлять", - отметил Новиков.
Депутат подчеркнул, что исправить их можно только в том случае, если будет обеспечен полноценный диалог.
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Обострение конфликта в ЛивииАннегрет Крамп-КарренбауэрДмитрий НовиковМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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