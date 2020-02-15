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Россия намерена поставлять в Китай медицинское оборудование
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РИА Новости

Россия намерена поставлять в Китай медицинское оборудование

20:45 15.02.2020 (обновлено: 20:46 15.02.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжить поддержку Китая в борьбе со вспышкой коронавируса путем поставки медицинского оборудования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Хотел бы еще раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, и подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса, - сказал Лавров в начале встречи. - Ваши усилия реализуются весьма успешно и транспарентно. Россия очень ценит это".
"Формы поддержки, в том числе путем направления гуманитарного медицинского оборудования, мы обязательно будем продолжать", - добавил глава МИД РФ.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВан И (политик)Сергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиМИД КНРРоссияМюнхенВ мире
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