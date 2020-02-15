Россия намерена поставлять в Китай медицинское оборудование

"Хотел бы еще раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, и подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса, - сказал Лавров в начале встречи. - Ваши усилия реализуются весьма успешно и транспарентно. Россия очень ценит это".