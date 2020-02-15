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В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян
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РИА Новости

В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян

20:16 15.02.2020 (обновлено: 20:26 15.02.2020)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Общественное мнение в последние годы стало чаще учитываться российским государством при принятии важных решений, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"В последнее время удивительным образом наше государство при принятии очень многих решений вдруг — впервые в насчитывающей много столетий истории — стало оглядываться на общественное мнение, и многие решения принимаются именно исходя из общественного мнения. <…> Даже в первых решениях нового правительства", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на ТВЦ.
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Она привела в пример тему с западными лекарствами для онкобольных детей, которая обсуждалась в правительстве на этой неделе, "потому что был серьезный рык общественного мнения о том, что развивать общественную фармацевтику нужно, но не ценой здоровья детей".
Симоньян также отметила, что много лет в России говорили о том, что конституцию менять нельзя.
"Но давайте вспомним, как писалась наша конституция и когда. Конституция писалась в начале 90-х. Я была подростком, ходила в бейсболке с надписью USA, радовалась, когда к нам в школу приехала делегация из Америки и раздали брелоки с надписью "Мальборо". <…> Она написана под кальку самых главных рецептов такой американской либеральной мысли. Там сказано очень много про вещи, довольно далекие от русского менталитета, и не сказано ничего про вещи, составляющие наш российский менталитет", — отметила Симоньян.
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Она уточнила, что ей как гражданке России очень близка идея о внесении в конституцию строчки про невозможность отчуждения российской земли, а также о том, что Россия — страна традиционных ценностей в вопросах брака.
"Для меня было бы важным, чтобы в конституции было зафиксировано, что основной целью внешней политики России является мир на Земле. Это тоже в нашем менталитете. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд…" Мы любим быть народом, который несет мир. Мы освобождать всех любим, спасать. Давайте уже зафиксируем, чтобы не было вопросов, в чем наша внешнеполитическая цель", — сказала Симоньян.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию России, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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МИА "Россия сегодня"Телеканал RTГосдума РФМаргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияОбщество
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