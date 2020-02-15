В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян

ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Общественное мнение в последние годы стало чаще учитываться российским государством при принятии важных решений, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Общественное мнение в последние годы стало чаще учитываться российским государством при принятии важных решений, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня"

"В последнее время удивительным образом наше государство при принятии очень многих решений вдруг — впервые в насчитывающей много столетий истории — стало оглядываться на общественное мнение, и многие решения принимаются именно исходя из общественного мнения. <…> Даже в первых решениях нового правительства", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на ТВЦ

Она привела в пример тему с западными лекарствами для онкобольных детей, которая обсуждалась в правительстве на этой неделе, "потому что был серьезный рык общественного мнения о том, что развивать общественную фармацевтику нужно, но не ценой здоровья детей".

Симоньян также отметила, что много лет в России говорили о том, что конституцию менять нельзя.

"Но давайте вспомним, как писалась наша конституция и когда. Конституция писалась в начале 90-х. Я была подростком, ходила в бейсболке с надписью USA, радовалась, когда к нам в школу приехала делегация из Америки и раздали брелоки с надписью "Мальборо". <…> Она написана под кальку самых главных рецептов такой американской либеральной мысли. Там сказано очень много про вещи, довольно далекие от русского менталитета, и не сказано ничего про вещи, составляющие наш российский менталитет", — отметила Симоньян.

Она уточнила, что ей как гражданке России очень близка идея о внесении в конституцию строчки про невозможность отчуждения российской земли, а также о том, что Россия — страна традиционных ценностей в вопросах брака.

"Для меня было бы важным, чтобы в конституции было зафиксировано, что основной целью внешней политики России является мир на Земле. Это тоже в нашем менталитете. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд…" Мы любим быть народом, который несет мир. Мы освобождать всех любим, спасать. Давайте уже зафиксируем, чтобы не было вопросов, в чем наша внешнеполитическая цель", — сказала Симоньян.