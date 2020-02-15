Цукерберг рассказал о роли государства в интернет-регулировании

"Считаю, что мы все ответственны за создание такой среды и таких проактивных регуляторных мер, которые позволяли бы вмешиваться, чтобы убирать контент, который является опасным. Нам необходима упорядоченность и контроль в работе с данными частных и юридических лиц, чтобы гарантировать людям, что их данные в безопасности", - отметил Цукерберг.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.