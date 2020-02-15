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2020-02-15T20:01+0300
https://ria.ru/20200215/1564827956.html
Цукерберг рассказал о роли государства в интернет-регулировании
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РИА Новости

Цукерберг рассказал о роли государства в интернет-регулировании

20:01 15.02.2020
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© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Гарварде. Май 2017
© AP Photo / Steven Senne
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Государству следует вносить свой вклад в сферу интернет-регулирования, поддерживая баланс между свободой пользователей и их безопасностью, считает глава Facebook Марк Цукерберг.
"Там, где, по моему мнению, должны быть проведены границы (в сфере интернет-регулирования – прим. ред.), должно быть больше указаний и правил от государства – в частности, относительно политической рекламы или громко обсуждаемых тем", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Считаю, что мы все ответственны за создание такой среды и таких проактивных регуляторных мер, которые позволяли бы вмешиваться, чтобы убирать контент, который является опасным. Нам необходима упорядоченность и контроль в работе с данными частных и юридических лиц, чтобы гарантировать людям, что их данные в безопасности", - отметил Цукерберг.
Глава Facebook напомнил, что соцсети созданы для выражения мнений и проявления индивидуальности, но нет гарантий, что развитие пойдет именно в этом направлении. "Мы видим, что есть разные регуляторные модели – например, такие, как в Китае, которые распространяются и в других странах. И это еще одна причина, почему регулирование так важно, потому что даже модели регулирования могут способствовать распространению авторитарных ценностей. Меня это очень беспокоит. Мы должны быть уверены, что интернет продолжит оставаться местом, где каждый может открыто выражать свои взгляды", - подчеркнул он.
В завершение выступления Цукерберга председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пригласил его посетить конференцию в следующем году. "Если я могу попросить Вас об одолжении – приезжайте в следующем году", - сказал Ишингер. Цукерберг поблагодарил его за приглашение.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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